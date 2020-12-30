Гороскоп для всех знаков на 30 декабря: Близнецы могут изменить жизнь

В канун Нового года, 30 декабря, у Близнецов есть шанс в корне изменить свою жизнь, а Водолеи проведут день в кругу друзей. Раки будут работать до последнего, а Львы – усердно будут готовиться к празднованию.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз на картах Таро для всех знаков зодиака на 30 декабря.
Овен
Завершающий рывок в этом году вам приходится делать почти из последних сил, да еще и коллеги, как сговорились, навалили вам дополнительной работы, еще и косяков наделали. А вам приходится все это разгребать.
Телец
Приходит, наконец, успокоение, вы сейчас счастливы и уравновешены, потому что у вас есть все, о чем вы мечтали, вы запаслись всем необходимым к праздникам и даже больше прихватили. Поэтому только довольно жмуритесь в предвкушении праздника.
Близнецы
Нечто новое и мощное врывается сегодня в вашу жизнь, как торнадо, и таким же образом, изменяя ее в корне. Вам может внезапно прийти в голову уехать куда-то, отменив все предыдущие договоренности.
Рак
Работа продолжается до последнего, поскольку для вас нет четко очерченных рабочих и выходных дней, потому что вы привыкли работать по собственному сценарию, иногда ночью. Вот и сегодня вы достаточно напряженно трудитесь.
Лев
Сегодняшний ваш квест называется "Успеть все!", ибо вы одной рукой работаете, второй тесто мешаете, а еще нужно будет оббежать магазины, убрать, всем раздать поручения и себя в порядок привести.
Дева
Подарки, которые к вам уже поступают, могут быть достаточно значительными, а месяцами – очень неожиданными. Ваши родные и близкие позаботились о том, чтобы вы были счастливы и довольны.
Весы
Сказывается усталость, потому что вы в последнее время вели довольно напряженный образ жизни, и еще много за что переживали и нервничали. Вас сегодня почему-то ничего не радует и вообще хочется от всех спрятаться.
Скорпион
Главная цель на сегодня – уложиться в бюджет, потому что очень большая вероятность, как всегда в праздники или во время отпуска, значительно превысить расходы, а потом корить себя. Итак, покупайте все по списку и не берите с собой лишних денег.
Стрелец
Вы готовы перейти в новую жизнь и новый год и как раз пытаетесь вглядеться в будущее и рассмотреть, что вас там ожидает. Пишите мечты и пожелания, даже можете составлять целые подробные планы того, куда хотите двигаться.
Козерог
Говорят, что ожидание праздника гораздо интереснее, чем сам праздник. Вот и вы можете убедиться в этом, вы так тщательно готовитесь, убираетесь и представляете, каким замечательными будут все ваши развлечения и отдых.
Водолей
А вот и друзья с различными интересными предложениями не замедлили появиться. И вас могут просто разрывать на части, приглашая на различные мероприятия, и предлагая разные варианты совместного времяпрепровождения.
Рыбы
Блестящие мысли приходят в голову, и вы удивляете ясностью ума не только свое окружение, но и самих себя. Ведь ваши замечательные идеи - это просто какие-то гениальные изобретения, способные изменить ход истории.
Как сообщал OBOZREVATEL:
согласно прогнозу Ольги Соломки, неделя с 28 декабря принесет Тельцам романтические приключения, Ракам – финансовую прибыль, а Скорпионам – удачу.
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизни: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего зодиака на 2021. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
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