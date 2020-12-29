Гороскоп для всех знаков на 29 декабря: у Водолеев начнется период перемен

Многие знаки зодиака во вторник, 29 декабря, уже начнут готовиться к наступающему Новому году – Близнецы получат приглашения на празднование, Козероги погрузятся в праздничный водоворот и веселье. А у Водолеев начнется период изменений.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз на картах Таро для всех знаков зодиака на 29 декабря.
Овен
Родственники, друзья, одноклассники и другие люди из прошлого напоминают о себе. Вам могут позвонить, поздравить, написать письма и даже открытки отправить. Словом, ностальгическое такое настроение у вас будет.
Телец
Время невероятно ускоряется, поскольку вы откладываете все на последний момент и теперь приходится наверстывать упущенное, потому что нужно успеть сделать много дел, завершить все обещанное, еще и за подарками сгонять.
Близнецы
Можете неожиданно получить приглашение на празднование или на какое-то коллективное действо. И стать там не только простым гостем, но едва ли не главным действующим лицом. Поэтому завершайте заблаговременно свои дела и готовьтесь к торжествам.
Рак
Новости, которые вы сегодня получаете, поднимают не только настроение, но и самооценку. Окажется, что ваш труд и творчество чрезвычайно высоко ценят и вы даже можете получить какие-то награды или поощрения.
Лев
Можно уже перевести дыхание и успокоиться, поскольку все бури недавнего прошлого понемногу успокаиваются и вы уже чувствуете себя свободнее. И спокойно занимаетесь обычными делами и готовиться к праздникам.
Дева
В вас будто какой-то электровеник вселился, ибо вы летаете и ног под собой не чуете: и убираете, и что-то готовите, и работу успеваете переделать, и родных поздравить, и что-то придумать интересное и нестандартное.
Весы
Выбор – не ваш конек. А сегодня вы занимаетесь именно своим привычным делом – колеблетесь, выбирая различные варианты. И главная сложность в том, что они все хорошие, и вы никак из них не решитесь выбрать лучший.
Скорпион
Приходят деньги и понимание того, что чем вы щедрее с другими, тем и к вам приходит больше. А как только вы начинаете уменьшать процент на благотворительность, тем меньше и у вас появляется средств.
Стрелец
День обещает быть спокойным и даже несколько сонным. И вы сейчас похожи на сонного медведя, потому что делать особо ничего не хочется, только спать, хорошо, что и на работе не придется слишком перенапрягаться.
Козерог
Гулять так гулять! – решили вы и уже имеете в виду эту работу, погрузившись в праздничный водоворот безудержного веселья, которые сами себе и устраиваете. Ну и о близких и родных заботитесь, чтобы и у них было праздничное настроение.
Водолей
Изменения наступают внезапно. И вас могут ошарашить какими-то новыми сведениями, связанными с вашей деятельностью, что может значительно изменить и ваше настроение, и вашу дальнейшую жизнь.
Рыбы
Как вам сейчас не тяжело, но стоит сделать последний рывок. Основная сложность не только в том, что работать уже не хочется, а в том, что все решат навесить на вас свои обязанности, зная какими вы добрыми и безотказными можете быть.
Как сообщал OBOZREVATEL:
согласно прогнозу Ольги Соломки, неделя с 28 декабря принесет Тельцам романтические приключения, Ракам – финансовую прибыль, а Скорпионам – удачу.
Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизни: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего зодиака на 2021. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.
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