Гороскоп для всех знаков на 28 декабря: каким будет день

В понедельник, 28 декабря, у Львов день будет наполнен встречами, а Овны получат деньги и подарки. Скорпионам советуют сбавить обороты, а Девам – получить новый опыт.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз на картах Таро для всех знаков зодиака на 28 декабря.

Овен

Как же приятно получать деньги и различные подарки, да и самим себе их сделать не грех. Потому что кто-кто, а вы заслужили это. Поэтому можете уже позволить себе купить то, что сделает вашу жизнь намного комфортнее.

Телец

Дела не могут уже ждать, нужно срочно действовать, чтобы успеть все к указанным срокам. Вот вы и спешите, еще и других подгоняете, потому что, на ваш взгляд, что-то ваши коллеги слишком расслабились.

Близнецы

Чувствуете истинное наслаждение материальными благами, ведь сегодня перед вами открываются невероятные возможности. И вы себе можете позволить очень много – стоит только высказать свое пожелание.

Рак

В отношениях можете решиться на выбор и взвесить, что вам больше по душе – слабость и невинность или уверенность и возможность самим решать все свои проблемы, не полагаясь на судьбу и других людей.

Лев

День будет наполнен многочисленными встречами, вы словно пытаетесь попасть в последний вагон и встретиться с как можно большим количеством людей, чтобы успеть решить с ними все то, что не успели и не оставлять дела на потом.

Дева

Можете сегодня попробовать что-то совершенно новое. И это будет как определенная инициация, интересный ритуал, попытка понять, что происходит. Не факт, что вам сразу все понравится, но это будет новый опыт, который вы потом можете повторить.

Весы

Так хорошо никуда не спешить, вы уже завершили свои дела и можете спокойно отдыхать и заниматься собой. А можете ничем не заниматься и просто зависать в интернете или перед телевизором.

Скорпион

Время словно останавливается и вам не остается ничего другого, как тоже несколько сбавить обороты и перейти в режим ожидания. Не переживайте – все, что нужно, сбывается, просто нужно немного подождать.

Стрелец

Подарки сейчас могут быть очень значительными. И не нужно сразу шарахаться, отказываться и думать, что это обязательно какое-то мошенничество, потому что так не бывает, и вы не заслуживаете. Возможно, вы просто не готовы принимать такие подарки.

Козерог

Небольшие подарки впечатляют. Ведь вы совсем не рассчитывали на то, что кто-то заморочиться и позаботится о том, чтобы вам стало приятно. И пусть это будут просто сувениры или сладости, но соответствующее настроение они создают.

Водолей

Да, этот год был непростым, но у вас есть все основания гордиться достижениями. И не стоит здесь принижать свою роль, потому что именно благодаря вашим усилиям произошло то, что о чем вы мечтали и вы, несмотря на все, добились своего.

Рыбы

Вы продолжаете праздновать, собираетесь с друзьями, родственниками или сотрудниками, и не столько для работы, сколько для того, чтобы так весело провести время, чтобы всем запомнилось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

согласно прогнозу Ольги Соломки, неделя с 28 декабря принесет Тельцам романтические приключения, Ракам – финансовую прибыль, а Скорпионам – удачу.

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизни: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

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