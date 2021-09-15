Гороскоп для всех знаков на 15 сентября: Девы прославятся, а Рыбы отправятся в дорогу

В среду, 15 сентября, Тельцам стоит посвятить день решением личных вопросов, Близнецам нужно четко распланировать время, поскольку нужно будет одновременно быть в нескольких местах, а Девы могут получить славу и признание. Вместе с тем, у Скорпионов жизненные процессы приостановятся, а Рыбы могут отправиться в дорогу.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 15 сентября. Кто захочет потратить много денег, а кто – устроить праздник, читайте дальше.

Овен

Очень активный день, когда нужно будет и ногами побегать, и мозгами пошевелить, и с людьми встретиться, и обо всем договориться. Не обойдется без легких споров, а иногда и противостояний, но в ваших силах уладить все вопросы.

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Телец

Середина недели будет спокойной, уже можно и о себе позаботиться, а не только о производственных делах думать. Вы больше времени посвящаете своим личным вопросам и решению проблем ваших родных и близких.

Близнецы

Важно очень четко распланировать этот день, потому что вам нужно одновременно быть в разных местах и ​​переделать кучу дел, поэтому без тайм-менеджмента не обойтись. Кроме того, вы одновременно можете выступать учителем и наставником, поэтому следует подавать другим пример.

Рак

Хорошо, что вам сегодня можно не слишком беспокоиться о различных посторонних делах, а посвятить этот день себе, отдыху, размышлениям, чтению и другим способам расслабиться. Словом, сделайте все, чтобы посвятить время себе.

Лев

Сегодня вам даже может понравиться зарабатывать деньги, вы получите невероятное удовольствие от того, как вы ловко работаете, и от того, как можно получать деньги не за тяжкий труд, а за красивые глаза или верные решения.

Дева

В соревнованиях умных или самых талантливых вы сегодня получаете призовые места. Ведь кто, как не вы, с вашими талантами и невероятной харизмой, заслуживает еще славу и признание.

Весы

Появляется хороший повод что-то громко отпраздновать, и это может быть связано с зарубежьем. То ли вы заключаете международный контракт, или создаете интернациональную семью, или переезжаете за границу, а может возвращаетесь на родину – чем это все не повод для праздника?

Скорпион

Иногда все приостанавливается и вам не остается ничего другого как просто переждать это время. И сегодня вы действительно будете очень много ждать, думать, просто убивать время, потому что все, за что бы вы ни брались, тут же останавливается.

Стрелец

Все те средства, что к вам сегодня приходят, у вас будет соблазн сразу же спустить. И не потому, что вы действительно нуждаетесь. Просто хочется получить удовольствие от осознания своей финансовой успешности.

Козерог

Тянуть свой плуг сейчас будет непросто, но, сколько вы уже выбрали себе этот путь, то приходится его преодолевать, особенно это касается вашей деятельности. И сегодня будет немало поводов пожаловаться на свою нелегкую судьбу.

Водолей

Все складывается так, что вам приходится выходить вперед и демонстрировать всем свои компетенции и опыт. И это будет настолько блестяще и невероятно, что это запомнится многим, а вы получаете приглашение в интересные проекты.

Рыбы

Дела позовут в дорогу, нужно будет собраться и срочно куда-то отправиться. И это будет настолько внезапно, что вы можете быть совершенно не готовы к подобным перемещений. Придется даже быстро что-то необходимое покупать по дороге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка составила детальный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 19 сентября: Овны могут потерять что-то важное, а у Раков начнутся финансовые трудности.