Гороскоп для всех знаков на 14-20 декабря: какой будет неделя

Неделя с 14 по 22 декабря окажется интересной для многих знаков зодиака. Так, у Водолеев решатся материальные и имущественные вопросы, Близнецы, внезапно для себя, могут получить неожиданные навыки, а Овнов ждут встречи со старыми приятелями.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на неделю 14-20 декабря.

Овен

Друзья детства или старые друзья из прошлого напомнят о себе. И вы окунетесь в ностальгические воспоминания: счастливые и душевные, а местами трогательные и щемящие. А еще вам захочется подарить близким радость и вы приготовите им сюрпризы.

Телец

Очень напряженная неделя для вас готовится. Такое впечатление, что вы сидели-сидели, а потом вдруг решили, что пора действовать и побежали. И уже ничто вас не остановит, никакие преграды не способны вас стреножить или хотя бы притормозить.

Близнецы

Неожиданно для себя можете или сами стать учителем, или начать учиться совсем странным вещам и получать неожиданные навыки. Словом, происходит учебный процесс, а вот учиться или учить, или делать все одновременно – выбирать вам.

Рак

Вы нашли для себя именно ту компанию, которая отвечает вашим ценностям, которая вас понимает и разделяет взгляды. И именно этот коллектив на этой неделе вас будет не просто вдохновлять, но и материально поддержит и какие-то хорошие идеи подкинет.

Лев

Семья сейчас для вас – самое большое сокровище, источник счастья и любви. Вы осознаете всю ту ценность, что она для вас составляет, и вы делаете все для того, чтобы все были счастливы. А грядущие праздники как нельзя лучше подходят для проявления этой любви.

Дева

Сейчас вы главный трудоголик во всем зодиаке, только и успеваете завершать какие-то промежуточные этапы и начинать что-то новое. Ну и действительно, зачем такое благоприятное время тратить, когда можно воспользоваться моментом и зарабатывать деньги, а отдыхать уже потом будете.

Весы

Если вам предложат на этой неделе где-то выступить перед публикой, то не прячьтесь за спины, пора вам уже выходить в свет и поражать всех и своими знаниями, и харизмой, и опытом. Ну хоть в Святого Николая немного поиграйте.

Скорпион

Непростая это задача – видеть перед собой чистый лист бумаги, на котором вы напишете очередной план своей жизни, поскольку старый уже или неактуален, или выполнен. Но найдите удовольствие в том, чтобы запланировать себе немного счастья и много вызовов.

Стрелец

Вам можно уже начинать праздновать, подводить итоги и отмечать достижения. Может вы уже на корпоратив намылились? В любом случае вас ожидает празднование, награждения, подарки и всевозможные радостные события.

Козерог

Как бы разные проблемы и задачи не вились вокруг вас, но на этой неделе вам нужно решить все внутренние вопросы, разобраться с теми своими тараканами, которые мешают вам достигать запланированных вершин.

Водолей

Постепенно решаются ваши финансовые, материальные и имущественные вопросы, вы уже знаете, как всем этим управлять и сделать так, чтобы, прежде всего, вы были довольны, а уже потом и ваши родные и близкие.

Рыбы

Постепенно приходит успокоение и равновесие, а с ними мудрость, потому что не хочется уже никуда бежать и воевать. А хочется побыть наедине со своими мыслями, чтобы подвести итоги уходящего года, понять, чего вы уже достигли, а к чему еще стоит стремиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бурлить личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, Близнецы – найти настоящую любовь, а вот Скорпионам советуют проверить чувства своего избранника.