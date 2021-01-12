Гороскоп для всех знаков на 12 января: Стрельцы заявят о себе

Вторник, 12 января, Тельцы проведут в одиночестве и в раздумиях, Львам советуют сконцентрироваться на выполнении важных заданий, а Стрельцам – заявить о себе.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на 12 января.

Овен

Вас сейчас невероятно радует все происходящее в вашей работе, потому что все удается, вы находитесь в прекрасной физической и интеллектуальной форме и преодолеваете все трудности и готовы уже к более серьезным испытаниям.

Телец

Вы с удовольствием сегодня побудете дома, или хотя бы проведете время наедине с собой, потому что вам так нужно навести порядок в душе, подумать о вечном, а с этой беготней и праздниками вам так не хватало этой саморефлексии.

Близнецы

День обещает быть очень активным и прорывным, положит начало многим новым направлениям, вы будете готовы уже двигаться к новым целям, действовать согласно новых жизненных планов и новых обстоятельств.

Рак

Какие-то давние дела еще нуждаются в вашем внимании. Но сегодня их нужно завершить, выполнить обещания, которые вы дали еще в прошлом году, сбросить с плеч старый груз и отправиться навстречу новым вызовам.

Лев

В последнее время вы слишком распылялись и тратили силы на не совсем нужные вещи. Поэтому сегодня придется собрать все свое внимание и сконцентрироваться на выполнении важных первоочередных задач.

Дева

Вы сейчас очень ограничены во времени и в возможностях, кто-то поставил вас в определенные рамки и вы пока не способны за них выйти. Но в ваших силах увидеть, что это лишь условности, правила игры, которые вы можете изменить.

Весы

Дорога может стать прекрасной возможностью как-то развеяться, получить новые впечатления и заряд бодрости. Поэтому отправляйтесь сегодня в путешествие или командировку. Даже небольшая прогулка может стать прекрасным приключением.

Скорпион

Вы будете нуждаться в новых идей и оригинальных решениях. И если сами не додумаетесь, то обращайтесь за подсказкам к коллегам или специально обученным людям, которые охотно поделятся с вами своими знаниями и навыками.

Стрелец

Даже если вы и привыкли сидеть тихо и говорить мало, сегодня вам придется выходить в люди и смело заявлять о себе, о своих амбициях, завоевывать внимание других и их расположение.

Козерог

Тело требует отдыха, а душа - покоя, поэтому, каким бы загруженным ни был этот день, но найдите время и возможность спокойно прогуляться, о многом подумать и просто насладиться тем, что вы видите вокруг.

Водолей

Гармония и равновесие будет сопровождать вас целый день, вы занимаетесь своими обычными делами, выполняете свою работу и вас не цепляют никакие внешние раздражители. Вы счастливы просто от факта своего существования.

Рыбы

Изменения могут подкрасться совсем незаметно, хоть вы где-то глубоко в душе и будете к ним стремиться, но сил на все это будет не слишком много. Впрочем, благодаря тому, что они будут инициированы кем-то снаружи, вы их легче воспринимаете.

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