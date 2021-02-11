Гороскоп для всех знаков на 12 февраля: какой будет пятница

В пятницу, 12 февраля, у Близнецов и Раков будет романтическое настроение, Весам посоветовали набраться терпения, а Скорпионам – быть начеку.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 12 февраля.

Овен

Вам нужно начать одно важное дело, но ресурсы сейчас достаточно ограничены, поэтому вам следует как полководцу во время решающей битвы, сосредоточиться и умело распорядиться тем, что есть у вас под рукой.

Телец

Возможно, не раз вспомнится поговорка о том, что молчание – золото. И вам бы лучше сегодня промолчать, чем что-то сказать, за что потом долго будете себе упрекать. В общем, больше слушайте и меньше говорите.

Близнецы

Романтические настроения добрались и до вас. И в каком бы статусе или возрасте вы ни были, сегодня почувствуете учащенное сердцебиение и можете даже поверить в любовь с первого взгляда, первого фото или первого сообщения.

Рак

Просто приятные встречи в кругу знакомых могут продолжиться приятными свиданиями, которые имеют все шансы превратиться в длительные отношения. Словом, вы на пороге романтических событий.

Лев

Вдруг может оказаться, что придется чему-то учиться, проходить какие-то курсы, короткие или длительные. Но без этого не обойтись. И возможно, именно сегодня вам встретится хороший учитель, ментор или учебный курс.

Дева

Поступают интересные предложения от родственников или друзей о работе или создании совместного бизнеса. И даже если вы этим никогда не занимались, можете задуматься над тем, что неплохо было бы попробовать и себя заодно испытать.

Весы

Для того, чтобы избавиться каких-либо ограничений, стоит запастись терпением, потому что сразу такие дела не решаются. И как бы вы не хотели разрубить этот узел, придется ждать, пока он сам не развяжется.

Скорпион

Непростой день, когда нужно всегда быть начеку, потому что вас будут преследовать разные соблазны и провокации. Вам захочется как-то обострить свои ощущения, но велика вероятность из-за этого попасть в не совсем хорошую историю.

Стрелец

Жизнь наполнена спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне. Вроде ничего особенного не происходит, а вы радуетесь и крыше над головой, и детскому смеху, и возможностью быть полезными этому миру.

Козерог

Главная задача на сегодня – умело справиться с теми деньгами, что у вас есть. Ну там коммунальные оплатить, долги отдать, еще какие-то обязательные платежи осуществить. Ну и о себе не забыть – какую-нибудь вкуснятину или на радость что-то приобрести.

Водолей

Дела требуют сосредоточенности, уединения и почти аскетичности, когда вы прячетесь от всех, запираете себя в четырех стенах, выключаете все раздражители и средства связи и создаете нечто невероятное.

Рыбы

У вас был сейчас выбор – взяться за дела, или прекратить любую деятельность и провести конец недели в расслаблении. Но зачем та работа, которая мешает отдыхать, поэтому вы сейчас находитесь в спокойном и почти сонном состоянии.

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