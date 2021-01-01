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Гороскоп для всех знаков на 1 января: как начнется 2021 год

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В начале нового 2021 года, 1 января, Львам стоит воспользоваться счастливым случаем – удача будет улыбаться им в этом день. У Дев есть шанс достигнуть поставленных целей, а у Козерогов "откроется второе дыхание".

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 1 января.

Овен

Детские воспоминания всплывают из подсознания, потому что все эти огоньки, блестки, мелодии и круг родных лиц навевают ностальгию. Так и хочется вернуться туда, где когда-то было так спокойно и уютно.

Телец

Новые идеи, которые внезапно приходят в голову, тут же потребуют реализации, но вы не можете ничего сделать, потому что существуют какие-то преграды, ну хотя бы потому, что выходные, все вокруг закрыто и люди отдыхают.

Близнецы

Неожиданно для себя вы этот день можете посвятить... учебе. И делать это буквально запоем, с утра и до ночи погрузитесь в изучение чего-то для вас нового и интересного, пока все нормальные люди спят после вчерашней ночи.

Рак

Вы достигаете наибольшей радости и наивысшего пика за последнее время, хотя ярких событий и удачных моментов в последнее время и так было достаточно. Но сегодняшние события заставляют вас восхищаться этим необычайным миром все больше и больше.

Лев

Сегодня вам обязательно стоит воспользоваться счастливым случаем, потому что день у вас такой, когда фортуна улыбается на все 32. Хотя бы лотерейный билет купите или испытайте удачу каким-нибудь иным способом.

Дева

Все, что вы так тщательно запланировали накануне, сейчас осуществляется, ваши цели будут достигнуты, и это является хорошим поводом отметить это знаменательное событие. Тем более, что все это происходит гораздо быстрее, чем вы себе представляли.

Весы

Что-то или кто-то заставляет вас бороться за свои права, отстаивать свою точку зрения и противостоять если не всему миру, то какому-то мощному противнику. И вы в этой борьбе получаете победу, потому что за вами правда и справедливость.

Скорпион

Хотите где-то зависнуть, спрятаться так, чтобы никто вас не нашел хотя бы пару дней. Вам этот отдых был бы очень кстати, потому что и тело нуждается в покое, и голове нужны покой и перезагрузка.

Стрелец

Подарки, которые вы сегодня получаете, могут быть весьма значительными, но не обязательно материальными. Это могут быть и шикарные возможности, что у вас появляются, и новые перспективные идеи, которые вам подбрасывают.

Козерог

Открывается второе дыхание, что-то у вас будто бы возрождается и вы готовы на подвиги. И вообще чувствуете себя очень наполнено и счастливо, как будто вы получили какой-то новый заряд сил.

Водолей

Не слишком разбрасывайтесь деньгами. Впрочем, нечем уже особо разбрасываться, потому что их у вас и так мало, хватает на какие-то необходимые вещи. Потому что кто перед тем очень их транжирил... Ну хоть удовольствие получили?

Рыбы

Этот день будет тянуться очень долго, в каком-то ожидании и постоянных задержках и вы не будете знать куда себя деть. Так может лучше пойти поспать, чтобы не было так скучно? В конце концов, займите себя чем-то интересным и необычным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что в 2021 году во многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

  • Согласно прогнозу таролога, 2021 год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

  • Вместе с тем, Овнов в 2021-ом, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

  • Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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