Гороскоп для Водолея на 2021-й: год принесет перемены

Водолеи в 2021 году могут поразить всех своим мастерством – их профессионализм будет расти, они будут способны горы свернуть. Обретя новые навыки и умения, представители знака могут получить повышение или новую работу. Также Водолеям советуют позаботиться о своей защите.

Подробным прогнозом для Водолеев эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась таролог и прогнозист Ольга Соломка. По ее словам, зима для представителей знака будет тянуться долго и нудно – будет казаться, что вы какая-то жертва обстоятельств, потому что никто никуда не спешит, вовремя ничего не происходит.

"Впрочем, эти задержки заставляют вас кардинально пересмотреть взгляды на этот мир, поставить себя на место других и понять, почему они поступают именно так. Словом, вы станете мудрее и философски настроенными", – сказала она.

Весной настроение у Водолеев начнет улучшаться, ведь, как отметила эксперт, кроме того, что трава зеленеет и солнце светит, еще и близкие люди радуют, и работа хорошо идет, и все это больше похоже на жизнь в одной большой дружной семье, когда все понимают и поддерживают друг друга.

Летом, по ее словам, активизируется вопрос групповой работы.

"Вам хорошо работается в команде, появляется больше идей, и возможности их реализовать, потому что вместе, как говорится, не страшно и черта бить, не то что придумывать какие-то новые концепции и воплощать их в реальность", – рассказала Соломко.

Осень может принести внезапные перемены, когда вы будете готовы, если не отправиться в свободное плавание, так сменить работу, уже переставшую вам быть интересной, приносить удовольствие и деньги, на какую-то другую. И у вас уже будет немало сил и уверенности для того, чтобы предпринять решительные шаги и отправиться навстречу приключениям.

"И не стоит сомневаться, потому что в этом году значительно возрастает ваш профессионализм, и вы способны просто горы свернуть и поразить всех мастерством. Причем, можете уже создавать чуть ли не школу своего имени, или хотя бы набирать команду последователей", – заметила Соломко.

А вот чего действительно стоит опасаться, подчеркнула таролог, так это ссор. Ведь в коллективе всегда бывают какие-то недоразумения, кто-то не смог донести свое мнение, неверно услышал фразу и додумал что-то свое. Поэтому нужно прислушиваться друг к другу и всегда уточнять, все ли все поняли.

Также, по ее словам, следует позаботиться о защите себя как физического лица и своего имущества, денег, семейной собственности. Поэтому на всякий случай проверьте или замените замки, двери, установите сигнализацию, предупредите родственников о схемах ограблений или относительно "честного" отъема денег.

Напомним, ранее Соломка дала подробный прогноз для Близнецов на 2021-й: год окажется для них достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы. Овнам, по ее словам, год обещает не только финансовые трудности, но и разочарования. Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли.

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