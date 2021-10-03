Астропрогноз на неделю для Украины: выплаты могут сократить, а дыру в бюджете скрывают

Общество не дошло до крайней точки в своей усталости от ситуации в стране, а политики могут принять серьезные финансовые ограничения. В экономике ожидаются финансовые ограничения для граждан.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для Украины на картах Таро на 4-10 октября 2021. Что ожидается в сфере общества, политики и экономики, читайте дальше.

Общество. Понемногу у людей накапливается усталость и раздражение, но еще не дошли до той критической точки, когда захочется все изменить одним махом. Пока большинству еще хватает сил и средств к существованию.

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Политика. Может быть принято решение о сокращении каких-то выплат и вообще очень серьезные финансовые ограничения. Впрочем, речь не идет об экономии на самых политиках, или это будут какие-то ограничения напоказ.

Экономика. Со стороны все выглядит гораздо лучше, чем есть на самом деле, потому что есть проблемы с наполнением бюджета, но об этих нюансах всем знать не обязательно, и истинное положение дел тщательно скрывается.

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