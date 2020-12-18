Гороскоп для Тельцов на 2021 год: идут кардинальные перемены

Тельцам 2021 год принесет новые знания и умения, а также кропотливую работу над собой – преодоление страхов и предубеждений. Может быть даже изменение места проживания или переезд.

Прогнозист и таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала подробный прогноз для Тельцов на 2021 год. По ее словам, зима станет периодом для того, чтобы посмотреть в глаза своим страхам.

"Зима может пройти как в каком-то тумане, все так таинственно, местами даже страшно, потому что вообще не понятно, что происходит. Но это хорошее время для того, чтобы как раз посмотреть в глаза своим страхам и преодолеть их. Этим, собственно вы и будете заниматься – преодолевать собственные страхи и предубеждения и впускать свет туда, где раньше был мрак", – отметила таролог.

Весной, по словам эксперта, Тельцов "потянет ближе к земле", они могут заниматься земными и сельскохозяйственными делами – покупкой земли или недвижимости, обустройством дачи, выращиванием овощей. Словом, создавать себе уют и уверенность в завтрашнем дне.

Лето станет периодом для решения финансовых вопросов.

"Вы можете вдруг решить, что нужно инвестировать какие-то родственные деньги, или создать собственное дело, бизнес-проект и все лето работать в этом направлении. Если раньше вы даже не рассматривали возможность создания собственного бизнеса, считая, что это не ваша тема, то 2021 год заставит пересмотреть свои установки. И вы начнете не просто задумываться, а делать вполне уверенные шаги в этом направлении", – сказала Соломко.

Впрочем, эксперт уточнила: придется приобретать новые знания и умения, потому что тех, что есть, окажется недостаточно. Поэтому придется многому учиться, возможно, даже платить за эти знания большие деньги. Но, по ее словам, сомневаться не стоит – знания того стоят.

"Впрочем, близкие и родные могут вселить в вас сомнения, и вместо того, чтобы поддерживать и поощрять, они всячески будут сопротивляться тому, чем вы пытаетесь заниматься, будут обесценивать ваши успехи и тянуть вас назад, в старое и привычное болото. И ваша задача – не учитывать чужое мнение, особенно, если вы его не спрашивали, или ваши критики не являются экспертами в данном вопросе", – подчеркнула Соломка.

Осень кардинально изменит планы и Тельцы могут начать что-то совершенно новое и необычное, забыв все свои старые навыки и предыдущий опыт.

"А еще вам в голову может прийти мысль вообще сменить место жительства и переехать куда-то отсюда", – добавила таролог.

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