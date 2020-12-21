Гороскоп для Скорпионов на 2021-й: начнется год успеха

2021-й станет успешным годом для Скорпионов. Однако стоит помнить: надеяться только на фортуну нельзя. Нужно подумать о создании собственной команды или хотя бы объединении с единомышленниками. В конце года Скорпионов ждет отпуск в теплых краях.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала подробный прогноз для Скорпионов на 2021 год. По ее словам, зима будет для представителей знака упорядоченной – они будут целенаправленно работать над выполнением заявленных планов, четко соблюдая все установки, графики и сроки.

Все дни будут расписаны, вы знаете чего хотите и постепенно продвигаетесь к целям. Но кроме работы, можно подумать и о передаче знаний и умений. Ведь вы накопили уже немалый опыт, который будет полезен другим.

"Поэтому не скупитесь и передавайте его дальше, если можете – выгодно продавайте, то есть занимайтесь преподавательской и наставнической деятельностью. И это можно делать параллельно с основной работой", – посоветовала Соломка.

Весна, по ее словам, внесет долю легкомыслия и вы готовы упасть в эйфорию, поскольку вам безумно везет в последнее время. И это прекрасное и продуктивное состояние, тем более, что вы уже достигли определенных вершин.

"Впрочем, фортуна – это хорошо, она вам правда будет сейчас способствовать, но не стоит надеяться только на нее, мол, мне везет всегда, так повезет и сейчас. Потому что бывает время удачи, а бывает и время тяжелой работы, когда нужно рассчитывать только на себя. Ну, может еще на плечо соратника. Поэтому в этом году также стоит работать над созданием собственной команды или хотя бы над объединением с единомышленниками – так и вам будет легче, и людям – польза", – сказала таролог.

Летом Скорпионы будут переживать состояние возрождения: силы приливают и могут побудить к фантастическим подвигам. Это не должно пройти незаметно, поэтому велика вероятность подняться по служебной лестнице или вообще перейти на новое место с новой хорошей должностью. Но это – напряженное время, когда работы и обязанностей будет немало, поэтому вы будете очень заняты.

Осень порадует не только солнечной и теплой погодой, но и солнечным настроением. И только осенью вы сможете позволить себе немного расслабиться и отдохнуть, посвятить время семье, детям, отношениям, возможно – провести отпуск где-то в теплых краях.

Напомним, ранее Соломка дала подробный прогноз для Близнецов на 2021-й. По ее словам, год окажется для них достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут перемены и вызовы. Овнам, по ее словам, год обещает не только финансовые трудности, но и разочарования.

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