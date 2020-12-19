Гороскоп для Раков на 2021 год: придется заявлять о себе

2021-й для Раков станет годом открытия самих себя, собственной решительности и уверенности. В этот период представителям знака стоит не замыкаться в себе, а наоборот работать над тем, чтобы "выходить в свет". В конце года Раков может ожидать решение вопроса недвижимости или покупка чего-то важного.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала подробный прогноз для Раков на 2021 год. По ее словам, зима у представителей этого знака обещает быть душевной – могут раскрываться лучшие качества, готовность делиться ими, и не важно, это родные и близкие люди, или "френды из соцсетей".

"Ваше состояние очень похоже на влюбленность, когда мир кажется прекрасным несмотря на холод и мрак. В целом, в этом году вам уже придется работать над "выходом в свет": разрабатывать международные направления, расширять свои границы и возможности, заявлять о себе на весь мир, общаться с иностранными партнерами, коллегами и заказчиками. Хватит уже играть в тихую и скромную серую особу, потому что в действительности вы способны поразить всех", – сказала эксперт.

Весной, по словам Соломки, может появиться определенная тревога, которая станет "горем от ума". Раки начнут много думать, причем – неконструктивно. Эти мысли будут навеивать сомнения в себе, в собственных талантах и правильности пути. И поэтому, как подчеркнула таролог, у представителей этого знака могут даже появиться проблемы со сном, поскольку большую часть времени они будут проводить в самокопании.

"Не стоит пытаться исключить любые неожиданности и сложности. Тихо прожить этот год, спрятавшись в свою пещеру, не удастся, потому что прошло то время, когда вы набирались сил и опыта. Ведь ваш рост – это преодоление препятствий, и прежде всего – собственной скромности", – рассказала Соломко.

Она отметила, что следует обратить особое внимание на уверенность и решительность. И если этих качеств пока нет – стоит над ними поработать и понять, почему вы постоянно "даете заднюю" и боитесь заявить о себе, что мешает вам бросить все силы на достижение своих целей .

"Летом вас несколько "отпускает" и вы проводите время в веселье, а еще в обществе, ведь что это за радость – самому веселиться. Вы находите отличную компанию, которая поддерживает ваши планы и готова разделить любое движение, лишь бы не было скучно", – говорит таролог.

Осенью, по ее словам, Раки будут подводить итоги и получать хорошие плоды предыдущих усилий.

"И чувствуете себя при этом прекрасно, поскольку вам удается осуществить задуманное, в том числе – достичь нужных финансовых показателей. В результате, вы можете решить вопросы недвижимости или купить себе что-то значительное и желанное", – подытожила Соломка.

Напомним, ранее Соломка дала подробный прогноз для Близнецов на 2021-й. По ее словам, год окажется для них достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

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