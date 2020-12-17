Гороскоп для Овнов на 2021-й: год будет трудным

2021 окажется непростым для Овнов – этот период обещает не только финансовые трудности, но и разочарования. Вместе с тем, уже весной Овны взбодрятся и даже могут начать новую жизнь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка дала подробный прогноз для Овнов на 2021 год. Она посоветовала заручиться поддержкой друзей, или просто людей, которые бы понимали и могли помочь.

Эксперт посоветовала Овнам научиться зарабатывать деньги: расходы в этом году могут быть немалыми, а вот с прибылью складываться не будет, вплоть до того, что можно влезть в большие долги.

"Зима обещает быть спокойной и без особых потрясений. Ну разве что малоподвижной, поскольку не очень много случится поводов выходить из дома или перемещаться далеко. То обстоятельства так сложатся, то вы сами примете решение больше сидеть дома, работать удаленно, и вообще людей меньше видеть", – рассказала Соломко.

А вот весной, по ее словам, Овны почувствуют бодрость и понимание того, что жизнь продолжается и пора уже быть активными. Удача в этот период будет сопутствовать знаку.

"А тут еще и у вас начинает все получаться, и даже в самых сложных случаях фортуна – на вашей стороне. Впрочем, весенние месяцы – не столько для работы, сколько для того, чтобы радоваться жизни и насладиться везением. К тому же, этой весной у вас намечаются романтические приключения, поэтому будет как-то не до дел, деятельность даже можете забросить на некоторое время", – сказала таролог.

В летние месяцы Овны могут начать активно созидать. Возможно, это будет новый проект, а возможно и строительство в буквальном смысле этого слова: нового бизнеса, дома или хотя бы будки собачьей. И даже если вы не слишком разбираетесь в этой теме, вы изо всех сил стараетесь овладеть и прилагаете все силы для того, чтобы получить результаты.

Осень и конец года могут стать для Овнов периодом разочарований, поскольку разрушается то, над чем они так долго работали.

"Но это хороший повод задуматься: а может действительно стоит все старое разрушить, расчистить место, и уже потом на нем начать что-то новое строить?", – сказала эксперт.

Ольга Соломка посоветовала в течение года остерегаться иллюзий.

"Фантазии могут затуманивать действительность, и вы не видите ясно ни собственных возможностей, ни целей, не отличаете кто у вас соратники, а кто ищет выгоды и притворяется другом. Поэтому время от времени отступайте назад, чтобы увидеть, что происходит и кто вас окружает", – подытожила прогозист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизни – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

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