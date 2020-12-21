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Гороскоп для Девы на 2021-й: деньги будут сыпаться с неба

1.9т
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2021 год станет для Дев периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли. Но представителям знака стоит не забывать об отношениях с людьми и пытаться прислушиваться к мнению других.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала подробный прогноз для Дев на 2021 год.

"Этой зимой понемногу растет ваше любопытство к окружающему миру, а с ним – и ваш уровень образованности. Возможно, вы всерьез возьметесь за учебу или за изучение каких-то дополнительных смежных дисциплин, овладение дополнительными профессиями, которые помогли бы вам в будущем чувствовать себя гораздо увереннее. И вы все время будете приобретать эти новые знания и навыки", – сказала эксперт.

Она посоветовала в этот период остерегаться многозадачности, распорошенности и потери сосредоточенности. По ее словам, попытки всюду успеть могут помешать выполнению важных задач – необходимо определять правильные приоритеты и не пытаться "открыть рот шире бутерброда".

Весна потребует от Дев четкости и бурной умственной деятельности.

"В воздухе буквально летают новые идеи, которые вы на ходу ловите и воплощаете, не боясь никаких трудностей и преград, умело управляете всеми этими процессами, заряжая других. И здесь вероятна только одна сложность: вы можете настолько увлечься, пытаясь сделать как можно больше, что забудете о себе, о собственных нуждах, в том числе о банальном отдыхе", – подчеркнула Соломка.

Работа, как отметила таролог, должна быть спланированной и хорошо продуманной, с равномерными нагрузками, перерывами на обед, сон и отдых.

"Все ваши рывки и стахановские смены никому не нужны – они только здоровью вредят. Поэтому, если и устраиваете марафоны, то правильно рассчитайте силы и время", – сказала она.

Летом жизнь Дев как-будто бы станет на паузу. Это, по словам таролога, будет происходить не только из-за солнца, жары и общего расслабления. Возможно, представителям знака, будет сложно сделать правильный выбор и не останется ничего лучше, чем замереть для того, чтобы взвесить все возможные варианты.

Осень обещает быть к Девам чрезвычайно щедрой, когда можно стать богаче и в финансовом и материальном плане. Деньги могут сыпаться просто с неба, а с ними – и новые возможности.

"А вот что потребует дополнительных усилий и внимания, так это взаимоотношения с людьми. Поскольку в погоне за новыми знаниями и деньгами вы можете не прислушиваться к мнению других, не учитывать их интересы и легко разрывать отношения даже с теми, кто для вас очень ценен" , – подытожила Соломка.

Напомним, ранее Соломка дала подробный прогноз для Близнецов на 2021-й: год окажется для них достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы. Овнам, по ее словам, год обещает не только финансовые трудности, но и разочарования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бурлить личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Темы
Астрологический прогноз Новый год 2021
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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