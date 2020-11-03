Как ранее было отмечено, в течение всей осени и в декабре действуют жесткие, кризисные аспекты планет, что в мире приводит к таким же неожиданно острым и резким событиям.

Давайте посмотрим, под какие влияния планет мы попадаем в ноябре и декабре 2020?

3 ноября – выборы в США и "стояние" Меркурия перед сменой скорости. Состояние "зависания" скорости Меркурия может дать замешательство и неопределенность результатов выборов. Далее, результат победы по моим астрологическим расчетам представляется за Трампом, и не обойдется без бурных выяснений и столкновений.

15 ноября новолуние, а 8-18 ноября Марс "останавливается" в своей скорости, как бы находясь в состоянии "пританцовывания". Период будет отмечен замешательством действий, выбора и направления движений. Здесь будут попытки хитрить, делать перестановки позиций, договариваться и "перебегать" из одной коалиции в другую. При этом высока опасность террактов и неконтролируемых агрессивных столкновений. В коллективах весь ноябрь могут всплывать факты прошлой деятельности с внесением новых корректировок.

Переход Марса в фазу набора скорости после 18 ноября взбодрит мятежников и недовольных, защитников прав, вызовет в действие новые силы протестов, пройдет возврат к прошлым спорным вопросам c очередным всплеском противостояний интересов финансовых, политических, идеологических.

С 20 ноября входим в очередной "коридор" затмений. 30 ноября состоится лунное затмение, 14 декабря -полное солнечное затмение. Цикл затмений на оси Близнецы\ Стрелец уже принес в мир усиление столкновений на фоне религиозных убеждений. Знак Стрельца символически связан с религиями, идеологией, национальными различиями. Поэтому конфликты на фоне религиозных убеждений примут более бурный выход в период коридора затмений.

Лунное затмение 30 ноября трактуется как падение общественного здоровья, смерть видных деятелей. В Европе могут ощущаться толчки землетрясений.

Для Украины астрологическая карта лунного затмения указывает на рост активности оппозиции и возмущение народных масс, острую критику правительства, рост аварийности, особенно в шахтах, могут подняться к обсуждению вопросы, связанные с Крымом. Действие будет проявляться в течение ближайших 6 месяцев.

Солнечное затмение 14 декабря характеризуется как "вызывающее сильные эмоции в отношении взаимоотношений или денег. Возможны гнев или страсть. Люди могут обнаружить, что вовлечены в события, касающиеся взаимоотношений, которые выходят за пределы их контроля. Возможно неожиданное завершение взаимоотношений, сотрудничества, что ведет к сильному разочарованию. Наилучший подход – избегать поспешных реакций, пока эти вопросы не успокоятся".

Для Украины астрологическая карта солнечного затмения указывает на упор внимания в сферу здравоохранения, при этом наметятся благоприятные перемены в деятельности служб здравоохранения и в перспективе роста благосостояния рабочего класса в течение ближайших 3,5 лет. Сильное влияние Марса в карте затмения на Киев указывает на падение авторитета правительства и рост военного напряжения. Также есть указания на внесение поправок в вопросах, связанных с заграницей, в финансовые и торговые отношения с другими державами.

Астероид Украина с 10 по 15 декабря способен принести ситуации, связанные с условиями ограничений в экономике, иных каких-то ограничений, может привести к дипломатическим разногласиям как внутри страны, так и со стороны иных держав. Этот факт способен резко изменить настроение народа, и привести в дальнейшем развитии к неожиданным переменам во власти. События второй половины декабря в Украине могут стать неожиданными. Эти "неожиданности" можно охарактеризовать как ограничения, внесение поправок в законы, указания на новые порядки. Это может иметь отношения к переменам во властных структурах, и в отношениях с заграницей.

С 20 декабря Сатурн и Юпитер – вершители судеб – переходят в знак Водолея. События, которые будут спровоцированы в декабре, в дальнейшем приведут к неминуемым переменам. Эти перемены можно охарактеризовать как свежий ветер, плодотворные реформы и освобождение от диктата, жестких ограничений.

Вхождение в созидательное и плодотворное русло будет только с февраля 2021г.

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