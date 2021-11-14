Год Черного Тигра принесет удачу и любовь трем знакам зодиака: названы счастливчики

Некоторые знаки зодиака в 2022 году ждут изменения в личной жизни. У них будет большая вероятность встретить настоящую любовь.

Астрологи издания Italy24news рассказали, кому год Черного Тигра принесет удачу. Узнайте, кто попал в список.

Овен

Для рожденных под этим знаком это будет очень удачный год в любви. Те, кто уже состоит в браке, еще больше укрепят свои отношения. Одинокие люди могут встретить свою половинку, но только в том случае, если будут открыты к знакомствам и готовы к компромиссу.

Лев

Для эмоциональных Львов 2022 год будет счастливым - их ждет много романтики и любви. Состоящие в браке почувствуют еще более сильную эмоциональную связь с партнером. Те, кто не встретил свою половинку, могут рассчитывать на судьбоносное знакомство.

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Стрелец

Для представителей этого знака следующий год станет очень важным в сфере любовных отношений. Важный человек из прошлого может вернуться в жизнь Стрельцов. Поначалу чувства могут показаться противоречивыми, но через короткое время все изменится.

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