Главные везунчики июня среди знаков зодиака

В июне многих ждет удача, а вот некоторых – наоборот. Стельцам точно привалят денежки, Водолеев же ждут баталии на личном фронте.

Что звезды приготовили для знаков зодиака в первый месяц лета, эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал ясновидящий и астролог Хаял Алекперов. Он также дал советы, как избежать неприятных ситуаций.

Овен

Начало лета для Овнов – прекрасная возможность уделить время тем делам, которые они подолгу откладывали на потом. Отправиться на интересный семинар, записаться на курсы вождения или заняться ремонтом, – что бы вы не запланировали, постарайтесь взяться за это уже в первых числах месяца.

Благоприятные дни: 7, 12, 23

Неблагоприятные дни: 26, 29

Телец

Расположение небесных тел сулит представителям знака важные встречи и судьбоносные знакомства. Перед Тельцами откроются нужные двери. Главное – вовремя в них постучать. Так что будьте активнее! В сфере личных отношений назревает серьезный разговор с партнером. И лучше не откладывать его на потом, чтобы не провоцировать ссоры.

Благоприятные дни: 17, 24, 28

Неблагоприятные дни: 6, 12

Близнецы

Первый месяц лета может принести Близнецам разлад в сфере личных отношений. А потому звезды советуют проявлять максимум такта в общении с близкими. В противном случае могут обостриться былые конфликты. Середина июня – благоприятный период для путешествий. Приятные эмоции и хорошее настроение вам гарантированы.

Благоприятные дни: 4, 8, 19

Неблагоприятные дни: 23, 30

Рак

Для представителей знака начало лета – благоприятный период, чтобы осуществить давние планы. Сейчас у Раков будет достаточно для этого не только времени, но и энергии. Единственной помехой на вашем пути может стать только собственный пессимизм. Совет звезд – не забывать, что хороший настрой – половина успеха!

Благоприятные дни: 15, 19, 27

Неблагоприятные дни: 3, 9

Лев

В начале лета расположение небесных тел будет способствовать активной творческой деятельности Львов и их успехам в сфере карьеры. Не упустите это время! Усиленно потрудившись, вы сможете получить хорошую отдачу от своей работы.

Благоприятные дни: 4, 16, 28

Неблагоприятные дни: 5, 26

Дева

В июне звезды советуют Девам быть предусмотрительнее! Ваша доверчивость и желание видеть в людях только хорошее может привести к печальным последствиям. Чтобы избежать досадных разочарований, старайтесь проверять полученную информацию по несколько раз. В противном случае вас могут ввести в заблуждение.

Благоприятные дни: 13, 19, 25

Неблагоприятные дни: 10, 23

Весы

Лучшим советчиком в принятии важных решений станет именно интуиция Весов. В то время как советы окружающих наоборот могут сбить с правильного пути. В сфере личных отношений звезды сулят идиллию. Удачное время, чтобы обсудить спорные вопросы со своей половинкой и прийти к общему мнению.

Благоприятные дни: 6, 13, 30

Неблагоприятные дни: 24, 28

Скорпион

В этот период звезды сулят одиноким Скорпионам удачу в сфере личной жизни. Представителей знака ожидают романтические встречи и знакомства. Тем же, у кого уже есть семья, звезды советуют больше внимания уделять своему партнеру. Скорее всего, любимый человек будет остро нуждаться в вашем совете.

Благоприятные дни: 7, 9, 18

Неблагоприятные дни: 13, 26

Стрелец

Первый месяц лета будет очень успешным для Стрельцов в финансовом плане. У представителей знака есть все шансы найти дополнительные источники заработка и улучшить свое финансовое благосостояние. Середина июня – благоприятный период для начала новых дел. У вас есть все шансы справиться с ними без преград и трудностей.

Благоприятные дни: 4, 9, 18

Неблагоприятные дни: 25, 29

Козерог

Начало лета сулит представителям знака небольшие сложности в профессиональной сфере деятельности. Чтобы их избежать, звезды советуют быть осторожными. Не делайте поспешных выводов и не принимайте необдуманных решений. А также помните, что в трудных ситуациях всегда лучше обратиться за советом к близким людям.

Благоприятные дни: 13, 26, 29

Неблагоприятные дни: 2, 18

Водолей

Расположение небесных тел в июне будет способствовать обострению конфликтных ситуаций в самых разных жизненных сферах. Чтобы сохранить гармонию в личных отношениях и не навредить своему профессиональному авторитету, звезды советуют сохранять спокойствие. Помните, что главными вашими врагами могут стать категоричность и вспыльчивость.

Благоприятные дни: 6, 14, 26

Неблагоприятные дни: 15, 21

Рыбы

В этот период Рыбы будут пожинать долгожданные плоды своих трудов. Ваши старания принесут отдачу. Вполне вероятно, даже материальное вознаграждение. А вот в сфере личных взаимоотношений у семейных представителей знака возможны разногласия с любимым человеком. Чтобы избежать этого, звезды советуют обойтись без колких замечаний в адрес партнера.

Благоприятные дни: 11, 17, 23

Неблагоприятные дни: 14, 26

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