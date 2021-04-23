Эти знаки зодиака – главные манипуляторы

Стремление некоторых людей ко власти или получению желаемого заставляет их использовать других людей. Главные манипуляторы среди знаков зодиака, это Весы, Скорпионы, Близнецы, Девы и Раки.

По вине кого иногда не покидает ощущение использованности и загнанности в угол, рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

В зависимости от особенностей личности, мы все применяем разные тактики, чтобы получить желаемое. Например, эмоционально чувствительный знак зодиака может попытаться заставить вас пожалеть их и расплакаться, в то время как более коммуникативный знак вместо этого просто будет лгать.

Весы

Главные манипуляторы среди знаков зодиака. И хотя их высшая цель - гармония, они будут говорить или делать именно то, что люди хотят слышать или видеть, чтобы снискать всеобщее расположение. Проблема Весов в том, что они не любят выбирать чью-то сторону и потому играют роль адвоката дьявола для всех, не поддерживая ни одну из них. Весы не боятся лгать, если это поможет избежать конфликта.

Скорпион

Одни из самых загадочных и очень коварных людей. Скорпионы направляют свои эмоции иначе, чем другие водные знаки - они целеустремленные люди, которые не остановятся ни перед чем. Находчивый и ревнивый характер заставляет их максимально использовать каждую из ваших слабостей.

Близнецы

Они знают, как получить желаемое. Их мастерство общения убаюкивает людей и пробуждает в них ложное чувство безопасности. Выведение на чистую воду этого лицемерного знака зодиака может быть рискованным шагом, поскольку они могут использовать ваши секреты в качестве рычага давления.

Рак

Эмоциональный контролер. Раки - очень сентиментальные люди, и, как правило, они становятся жертвами собственных эмоций, часто переходя из одного состояния в другое. В результате Ракам обычно требуются терпимые и понимающие люди вокруг. Но иногда они принимают такое отношение как должное.

Дева

Один из умнейших знаков зодиака. Поэтому Девы точно знают, как перехитрить других или отомстить. Их перфекционистское отношение распространяется и на манипуляции: Девы шаг за шагом начнут воплощать в действие план, цель которого подставить человека, а он этого в итоге не заметит этого, пока не станет слишком поздно.

Ранее OBOZREVATEL называл пять самых эмоциональных знаков зодиака. Они более склонны поддаваться своим чувствам и выражать их гораздо чаще и сильнее, чем другие.

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