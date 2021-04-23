Главная Новости
МоваЯзык

/ Новости астрологии

Эти знаки зодиака – главные манипуляторы

175
Читать материал на украинском

Стремление некоторых людей ко власти или получению желаемого заставляет их использовать других людей. Главные манипуляторы среди знаков зодиака, это Весы, Скорпионы, Близнецы, Девы и Раки.

По вине кого иногда не покидает ощущение использованности и загнанности в угол, рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

В зависимости от особенностей личности, мы все применяем разные тактики, чтобы получить желаемое. Например, эмоционально чувствительный знак зодиака может попытаться заставить вас пожалеть их и расплакаться, в то время как более коммуникативный знак вместо этого просто будет лгать.

Весы

Главные манипуляторы среди знаков зодиака. И хотя их высшая цель - гармония, они будут говорить или делать именно то, что люди хотят слышать или видеть, чтобы снискать всеобщее расположение. Проблема Весов в том, что они не любят выбирать чью-то сторону и потому играют роль адвоката дьявола для всех, не поддерживая ни одну из них. Весы не боятся лгать, если это поможет избежать конфликта.

Скорпион

Одни из самых загадочных и очень коварных людей. Скорпионы направляют свои эмоции иначе, чем другие водные знаки - они целеустремленные люди, которые не остановятся ни перед чем. Находчивый и ревнивый характер заставляет их максимально использовать каждую из ваших слабостей.

Близнецы

Они знают, как получить желаемое. Их мастерство общения убаюкивает людей и пробуждает в них ложное чувство безопасности. Выведение на чистую воду этого лицемерного знака зодиака может быть рискованным шагом, поскольку они могут использовать ваши секреты в качестве рычага давления.

Рак

Эмоциональный контролер. Раки - очень сентиментальные люди, и, как правило, они становятся жертвами собственных эмоций, часто переходя из одного состояния в другое. В результате Ракам обычно требуются терпимые и понимающие люди вокруг. Но иногда они принимают такое отношение как должное.

Дева

Один из умнейших знаков зодиака. Поэтому Девы точно знают, как перехитрить других или отомстить. Их перфекционистское отношение распространяется и на манипуляции: Девы шаг за шагом начнут воплощать в действие план, цель которого подставить человека, а он этого в итоге не заметит этого, пока не станет слишком поздно.

Ранее OBOZREVATEL называл пять самых эмоциональных знаков зодиака. Они более склонны поддаваться своим чувствам и выражать их гораздо чаще и сильнее, чем другие.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Нечет Татьяна Нечет
Тема
Астрологический прогноз
Тег
Гороскопы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Гороскоп