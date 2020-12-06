Гадания на Катерину: таролог рассказала о традициях

С вечера 6 декабря, в канун праздника Катерины, в Украине начинается сезон гаданий. Ранее именно в эти дни происходили первые вечеринки, когда девушки собирались, чтобы не просто работать вместе или веселиться, а чтобы и судьбу предсказать.

Как OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка, длился этот процесс до Крещения, то есть до 19 января.

"Люди с давних времен придумывают различные способы, как заглянуть за темную непроницаемую завесу будущего, хотя бы в маленькую щелочку подсмотреть, что там впереди. И традиционно социально приемлемый период для этого – это зимние праздники, когда работы уже особой нет и нужно было себя как-то развлекать долгими зимними вечерами", – отметила она.

Эксперт рассказала, что основными действующими лицами этих действ были девушки, и гадали они на замужество. Поскольку в традиционный древний культуре самое главное событие, определявшей всю последующую жизнь женщины – это замужество. И от того, как скоро случится человек и каким он будет, зависело все будущее.

Самое главное гадание, по словам прогнозиста, на Катерины – это веточка вишни, которую нужно сорвать и поставить в воду. Если до Маланки, 14 января, веточка расцветет, то девушка выйдет замуж в следующем году. Если же засохнет – то это плохой знак.

Также смотрели каким будет год – прятали под одинаковые миски камень, кольцо, монету и кусок хлеба, перемешивали и каждая из девушек выбирала себе предсказания. Если камень – год будет сложным, если монетка – денежным, если краюшек – то кусок хлеба будете иметь, если кольцо – то свадьбу играть.

А еще сапогами выкладывать дорожку к порогу, и чей сапог первым ступит за порог, та первая и замуж выйдет. И сапоги через дом бросали, а потом смотрели – в какую сторону носом тот показывает, с того края и человек посватается.

"В целом большинство гаданий имеют проективный характер, то есть когда можно трактовать результаты по своему усмотрению, согласно собственным фантазиям и представлениям о реальности. К примеру, лили расплавленный воск в воду и вглядывались, пытаясь в этих потеках и фигурках увидеть то, что ждет впереди. Палили бумагу на свет, так чтобы скомканный лист образовывал тень на стене. И в этой тени тоже пытались высмотреть свое будущее. А еще брали любую книгу, загадывали желание, открывали вслепую и читали прогноз", – поделилась Соломка.

Она отметила, что в наши дни можно поступать так же – собрать друзей или подруг, или поиграть самим.

"А вместо вечного девичьего вопроса о вероятности замужества, загадать себе какое-то желание. И подсмотреть ответ на свои вопросы в книге или тени на стене. Или веточку вишни поставить в вазу, а можно несколько – чтобы увеличить вероятность. В конце концов, это просто красиво, когда в январе на окне у вас расцветает вишня", – сказала Соломко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 7 декабря, православные христиане будут чтить память великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считается покровительницей любви и брака, поэтому в народе день ее чествования известны как Праздник девичьей судьбы, Екатерина Женодавица, а также Катеринин день или Екатерина Санница.

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