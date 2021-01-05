Гадания на Рождество и Сочельник: таролог рассказала о традициях и способах

Период гаданий, который начался на праздник Екатерины, продлится вплоть до Крещения, 19 января. В частности Рождество и Сочельник считаются самыми благоприятными днями для того, чтобы узнать свою судьбу. Раньше девушки стремились узнать, каким будет жених, по семенам конопли, лепешкам из теста и обручальным кольцам в воде. Сейчас такие традиции продолжаются, но существуют и более современные способы гадать в рождественские праздники.

О традициях гаданий эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка. По ее словам, ранее гадали не только молодые девушки, но и люди зрелые – они хотели узнать будет ли, например, удачным сельскохозяйственный год, будут ли дожди вовремя, будет ли урожай.

К примеру, выставляли в сени разрезанную луковицу и смотрели, выступит ли сок: если сок есть, то значит год будет с дождями, а хозяева – с урожаем. Или загадывали вопрос, а потом открывали наугад книгу (обычно какою-то духовную, потому что других не было), тыкали пальцем и читали текст, который мог дать ответ на вопрос.

Но, конечно, основная целевая аудитория этих действ – молодые девушки, которым не терпелось подсмотреть, кто первой выйдет замуж, откуда придет жених и каким он будет.

По словам Соломки, о перспективах быть в паре или нет узнавали, когда сеяли зерна конопли. Нужно было бросить на снег горсть конопляного семени, потом немного этого снега в ладонь взять и сосчитать – если количество семян четное, то и замуж выйдешь в этом году.

А еще складывали свои фартуки в корыто, и одна из девушек подбрасывала их, пока какой-нибудь не падал на пол. Итак, чей фартук первым выпал, та самой первой замуж и выскочит. Или звали за помощь домашних животных – курицу или собаку. К примеру, каждая насыпала кучку зерна, и к чьей курица подойдет первой – та первая будет сватов приветствовать.

Гадания на Рождество и Сочельник 1news.com.ua

Или каждая девушка пекла лепешки из теста, затем их раскладывали перед собакой, которую накануне не кормили. Чью лепешки пес первой съест – та первой свадьбу отыграет.

Важно было узнать, что же за человек попадется. Поэтому проходили вдоль забора, и, берясь рукой за дощечки, приговаривали "вдовец, молодец". И какой окажется последняя дощечка – таким и будет жених. Гадание на дровах давало больше вариантов. Каждая заносила охапку дров и затем их перебирала, приговаривая: "казак", "молодец", "постоялый", "вдовец". На каком слове останется последний обрубок, таким и будет суженый.

Перстни во ржи подсказывали имущественное состояние жениха. Девушки в миску с рожью погружали различные кольца и поочередно для каждой вытаскивали. Если кольцо было нарядным и ценным – то и человек богатый попадется. А если извлекали скромное серебряное обручальное кольцо – то есть вероятность попасть в бедную семью.

Развивали эти гадания и воображение. К примеру, нужно было в стакан воды опустить кольцо и, глядя в ее глубину, в этом причудливом мерцании высмотреть лицо своего суженого. Или вылить растопленный воск в холодную воду и по застывшим узорам рассмотреть свою судьбу. Или сжечь напротив стены бумажку и по тени от нее определить, что там дальше будет. Для очень смелых – гадание на зеркалах, которые ставят друг против друга так, чтобы глядя в одно, видеть и другое, и в свете свечей, стоящих по бокам зеркал, вглядываться в этот коридор с надеждой увидеть там лицо суженого.

Гадание на Рождество и Сочельник Shutterstock

Большое значение придавалось снам и работой с ними. Есть множество ритуалов на то, чтобы заказать себе нужный сон о будущем муже. Для этого ели что-то очень соленое и приговаривали, чтобы суженый принес воды напиться. Клали под подушку гребешок – чтобы милый пришел и волосы расчесал, или пояс – чтобы опоясал.

Более современный вариант узнать имя – положить под подушку бумажки с написанными мужскими именами и утром извлечь какую-то – так и мужа будут звать. Другой вариант – посреди ночи с девушками пытаться накормить кутьей проходящих мимо мужчин и спрашивать их имена. Мол, как того прохожего зовут – так будут звать и мужа этой смелой девушки, которая посреди ночи с ложкой кути к людям приставала.

Конечно, это имя запомнится – очень уж экстремальный способ его узнать.

"Можно в это верить или не верить, но можно и развлечься, собравшись всем вместе. Потому что это действительно весело. Конечно, корыто, фартуки, коноплю или даже дрова многие могут и не найти, но книгу наугад открыть, бумажку сжечь, кольца во ржи спрятать или даже что-то свое придумать, мы вполне способны", – подытожила таролог.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о нескольких распространенных способах гадать в Сочельник и Рождество.

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