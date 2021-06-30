Эти знаки зодиака в июле ждут богатство и карьерный рост

В июле успех на работе и в бизнесе ждет представителей четырех созвездий. Месяц будет крайне удачным для Овнов, Львов, Скорпионов и Стрельцов.

В своем карьерном прогнозе на июль эксклюзивно для OBOZREVATEL таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала, кого в июле ждут богатство и слава.

Овен

В июле высоки шансы получить повышение и начать зарабатывать гораздо больше денег за свои труды, хотя и ответственность будет существеннее. Также Овнам хватит сил и на дополнительный заработок.

Лев

Родившимся под этим созвездием не придется беспокоиться о своем финансовом положении. Львы заранее позаботились о своих доходах и в июле будут пожинать сладкие плоды проделанных ранее усилий.

Скорпион

В этом месяце Скорпионов ждет приятный сюрприз на работе. Он может быть, как финансового характера, так и в виде другого поощрения. Поступления возможны также из других источников. И они будут существенными.

Стрелец

Карьера может внезапно и стремительно пойти вверх. Стоит ждать интересное и прибыльное предложение. Например, возглавить новый проект или направление.

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