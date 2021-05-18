5 самых веселых знаков зодиака

Есть на свете люди, которые заставляют улыбаться и смеяться несмотря ни на что. Больше всего таких позитивных личностей встречается среди Дев, Овнов, Близнецов, Скорпионов и Стрельцов.

Для этих пяти веселых знаков зодиака юмор – язык и средство выражения, отметила главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор.

Дева

Один из самых умных знаков зодиака. Поэтому Дева склонна к быстрому, остроумному и саркастичному юмору. Ее аналитический склад ума помогает хорошо чувствовать аудиторию. Однако из-за излишне критичного характера Дева иногда слишком много думает над шуткой, от чего она получается натянутой.

Овен

Отлично умеет шутить. Сгусток энергии и динамизма, поэтому юмор Овна спонтанный. Он обязательно использует выразительный язык тела, чтобы дополнить шутку. Иногда его юмор может выходить за рамки, но каждому в жизни нужен такой импульсивный тип друга – особенно для вечеринок!

Скорпион

Его остроумный сарказм всегда вызывает смех. Скорпион относится к юмору иначе, чем Стрельцы и Близнецы, но конечный результат тот же. Этот знак зодиака любит циничные комедии, а сарказм – самое сильное оружие в его арсенале.

Близнецы

Они экстраверты, поэтому – одни из самых веселых среди представителей гороскопа. Их способность адаптироваться к разным людям и окружающей ситуации помогает Близнецам узнать, как рассмешить всех присутствующих. Поэтому зачастую становятся душой вечеринки, умело юморя.

Стрелец

Самый веселый знак зодиака. Стрелец отлично чувствует себя, когда заставляет других смеяться. Благодаря своей непринужденности и позитивному взгляду на жизнь, он всегда стремится поднять настроение и заставить других улыбнуться – даже если они пытаются оставаться серьезными. Умеет шутить на любые темы.

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