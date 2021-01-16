Некоторые астрологи подают сейчас некорректную информацию: якобы именно в декабре 2020 года на соединении Юпитера и Сатурна началась эра Водолея. На самом деле переходный период от эпохи Рыб к эпохе Водолея составит около ста лет. Это не одномоментный процесс, и стартовал он в самом начале нового тысячелетия.

Поэтому ещё как минимум два-три поколения землян будут жить на переходе из одной эпохи в другую. А значит, смогут наблюдать одновременно признаки как эры Рыб, так и эры Водолея.

Некорректная подача информации привела к тому, что многие стали возмущаться, мол, где же обещанная свобода, которая должна была наступить с приходом эры Водолея, если карантин и прочие ограничительные меры только усиливаются. Действительно, свобода и независимость являются признаками Водолея. А вот авторитарность, принуждение к тотальному подчинению и ограничение свобод как раз присущи эпохе Рыб.

И поскольку эпоха Рыб пока окончательно не завершилась, мечтать о полном вступлении в права Водолея ещё рано. К счастью, далеко не всё, происходящее сейчас, останется таким надолго.

Постепенно рыбье некритическое мышление и безропотное подчинение, пока ещё доминирующее в обществе, уступит место водолейской прагматичности и стремлению к личной свободе.

Произойдёт это не без борьбы. Старое всегда сопротивляется и не хочет уступать место новому. Но перемены неизбежны. Жаль только, что живя на стыке эпох, мы в полной мере ощутим на себе самые негативные проявления уходящей эры Рыб, которая всеми силами будет пытаться удержать нас в повиновении.

Постарайтесь мыслить рационально. Проявляйте больше водолейской смелости и независимости, но не идите против правил просто из принципа. Будьте практичными. Учитывайте объективные обстоятельства и действуйте целесообразно. Больше разума, меньше нереалистичных мечтаний и слепой веры. Так всем нам легче будет пережить этот переходный период между эпохами.

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