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Эксклюзивный гороскоп на неделю по картам Таро: каким будет период с 5 по 11 октября

1.3т
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Ближайшая неделя может оказаться периодом перемен для большинства знаков Зодиака. Гороскоп по картам Таро с 5 по 11 октября говорит о том, что многие из нас столкнутся с преградами, однако грамотный анализ происходящего поможет выйти сухим из воды.

Психолог, таролог-прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз по картам Таро (тароскоп) для всех знаков зодиака на ближайшие 7 дней.

Овен

Напряжение возрастает, и вы начинаете переживать по любому поводу, потому что отвечаете за все и слишком добросовестно относитесь к своим обязанностям. Оставьте за порогом дома все проблемы и сложности и не берите близко к сердцу вину других.

Телец

Ваша душа готова развернуться и подарить всем все, что они только попросят. Вы сейчас очень щедры и искренни, и верите в то, что люди готовы вам отвечать тем же. Но не все такие, поэтому особенно тщательно сейчас подбирайте себе компаньонов.

Близнецы

Замечательные предложения, которые сейчас к вам поступают, могут сбить вас с толку, ведь вы совсем не ожидали такого поворота событий. Но остается спокойно реагировать и благодарить, взвешивая все за и против и выбирая то, что для вас действительно важно.

Рак

Время пролетит очень быстро, поскольку неделя будет насыщена событиями, впечатлениями, встречами и работой и вам придется хорошо поработать со своим расписанием, чтобы умудриться втиснуть туда все то, что вам нужно. И все успеть.

Лев

Кажется, на вас решила напасть осенняя хандра – ничего не хочется, ничто не радует, даже те вещи, которые когда-то приносили удовольствие. Ну поиграйте немного в депрессию, получите удовольствие от желтых листьев, дождя и легкой грусти по лету.

Дева

Денежные поступления порадуют кошелек и ваше самолюбие, ведь вы получите не просто зарплату, а дополнительную премию, дивиденды или какую-то награду за былые заслуги. Поэтому можете позволить себе и отпраздновать событие, и подарить что-то красивое или нужное.

Весы

Возможно взаимодействие с различными бюрократическими структурами, где вы будете искать справедливость и где придется провести немало времени и потратить немало сил. Это могут быть органы власти, суды, прокуратура, управляющие компании и тому подобное.

Скорпион

На повестку дня выходят домашние дела, ведь за эту неделю вам нужно навести порядок в доме, начать или завершить ремонт, упорядочить все дела, касающиеся жилья или земли. А может это будет покупка, продажа или обмен недвижимости.

Стрелец

Придется очень интенсивно работать головой, поэтому будет совсем не до развлечений, потому что с утра до ночи вы что-то обдумываете, считаете, взвешиваете и принимаете ответственные решения. Впрочем, результат своих размышлений можете увидеть не скоро.

Козерог

Неделя, когда стоит уделить внимание исключительно себе и посвятить время отдыху, сну и замедлению всех процессов. Потому вы и так отдавали себя всем вокруг, и совсем забыли о собственном спокойствии, здоровье и удовольствии.

Водолей

Побудьте эту неделю милыми и приветливыми, даже если хочется разорвать всех на британский флаг. Потренируйтесь держать покер-фейс – и эта замечательная привычка сыграет для вас просто чрезвычайную роль, в том числе, и в будущем.

Рыбы

Предложение, которое вы уже получили или вот-вот получите, потребует от вас долгих раздумий и колебаний. И это классическая история выбора, ведь всегда непросто выбрать: синица в руке или журавль в небе. И кто его знает, что это будет за журавль.

Ранее OBOZREVATEL публиковал общий гороскоп по картам Таро на октябрь 2020 для всех знаков Зодиака. Узнайте, как может измениться жизнь в этом месяце.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Таро Гороскопы
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