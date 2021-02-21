Экономика Украины может пойти вверх: астропрогноз на неделю

С понедельника, 22 февраля, экономическая ситуация в Украине может улучшиться – поступят деньги или от сторонних заимствований или от чего-то по типу азартных игр. Вместе с тем, продлятся ссоры между различными ветвями власти.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила астрологический прогноз для Украины на неделю 22-28 февраля.

Общество

Наступает достаточно активная фаза общественной жизни, когда увеличивается количество коммуникации между людьми, они начинают обмениваться мыслями, что-то предлагать, помогать друг другу и работать на общую пользу.

Политика

Продолжаются ссоры и взаимные обвинения между представителями различных ветвей власти и различных группировок, причем, это могут быть не только словесные перепалки, но и может дойти до применения силы.

Экономика

Совершенно неожиданно приходит помощь и колесики экономической машины начинают активнее двигаться, словно получили дополнительный импульс. Впрочем, это могут быть либо посторонние заимствования, либо поступления от не совсем праведных источников по типу азартных игр.

Напомним, ранее Соломка дала прогноз для Украины на 2021 год. По ее словам, этот год кажется не менее сложным, чем 2020. Главный его посыл – тяжкий труд без сна и отдыха. Финансовые проблемы будут толкать украинцев к протестам, которые могут привести к роспуску Рады, смене правительства или новым выборам. Экономическая и политическая системы могут претерпеть существенные трансформации.

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