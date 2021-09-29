Двум знакам зодиака стоит бросить все силы на поставленные задачи: гороскоп на 29 сентября

В среду, 29 сентября, у Львов может произойти большой прорыв в профессиональной деятельности, Скорпионам и Козерогам стоит сосредоточиться и выполнить все задачи с максимальной самоотдачей, а Стрельцам удастся заработать больше денег, чем они планировали. Близнецы в этот день могут окунуться в прошлое, а Весы – в размышления о новой жизни.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 29 сентября. Кого ждут споры в работе, а кого – много веселья, читайте дальше.

Овен

Сегодня должно быть весело и вы будете выбирать, как лучше провести этот день – в радости, развлечениях и удовольствиях или все же вспомнить о работе и немного потрудиться. Впрочем, вам удастся как-то разграничить эти направления и успеть все.

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Телец

Вы настроены спокойно, намерены провести день в тишине и сосредоточенности, а главное – вспомните о тех, кто нуждается в вашей помощи и отдадите им не только то, что им необходимо, но и часть своей души.

Близнецы

Что-то или кто-то напомнит вам о прошлом, впрочем, это будут приятные воспоминания, погрузившись в которые, вы себе устроите настоящий отдых. А возможно, вы из своего прошлого получите какие-то ценные идеи или сведения, которые вам сейчас очень пригодятся.

Рак

Будете немного заняты работой и она станет для вас очень спокойным и логичным способом побуждения к дальнейшему росту. Например, может возникнуть потребность в обучении или в совершенствовании навыков.

Лев

Может произойти большой прорыв в вашей профессиональной деятельности, возможно, вы получите возможность занять ответственную должность, или заняться своим собственным отдельным проектом, который вам обещает быстрый успех.

Дева

В профессиональной сфере намечаются споры. Вам будет очень важно отстоять свое мнение, но и оппоненты тоже не лыком шиты и будут находить аргументы против ваших утверждений. Главное, чтобы все завершилось дискуссией, а не дракой.

Весы

Вы просто кожей чувствуете, что происходит некий переходный период, когда старая жизнь заканчивается, а новая должна вот-вот начаться. А пока вам все надоело и вы чувствуете себя не совсем в своей тарелке.

Скорпион

День будет очень ответственным и от результатов того, как вы справитесь, многое будет зависеть. Поэтому рекомендуется сосредоточиться, бросить все силы на выполнение поставленных задач и делать это с максимальной самоотдачей.

Стрелец

Сегодня удастся заработать немного больше, чем вы планировали. Или кто-то ошибется и вам больше денег отдаст, то ли кто-то по собственной инициативе ваши усилия оценит гораздо дороже, чем вы себе представляли.

Козерог

Для того, чтобы достичь поставленной цели, сегодня нужно будет максимально сосредоточиться, отбросив все, что мешает, выключив любые средства связи и уединившись. Только тогда будете иметь результат.

Водолей

Активизируются вопросы личной жизни. Здесь у вас будут и душевные разговоры, и признания, и свидания, словом, какое-то весне-любовное обострение предвидится. Ну и дальнейшие планы уже будете составлять с вашими любимыми.

Рыбы

Если вам сегодня вдруг захочется начать новую жизнь, то будьте внимательны, ведь велика вероятность попасть в ловушку иллюзий. Вы себе готовы создать в мыслях прекрасный мир, а на самом деле за этим ничего не стоит.

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