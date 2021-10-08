Двум знакам зодиака сложно найти любовь: им не везет в отношениях

Некоторые изо всех сил пытаются найти свою настоящую любовь и создать стабильный союз. Но везет далеко не всем - иногда отношения завершаются разочарованием.

Эксперты по звездам издания Geniushoroscope отметили два знака зодиака, которым сложно найти любовь. Им часто не везет в отношениях.

Овен

Представителям этого знака действительно сложно найти настоящую любовь. Прочные и стабильные отношения остаются лишь в их мечтах. У них нет четкого представления о любви, и они очень подозрительные люди. Овны будут счастливы разделить свою жизнь с другим человеком, но отказаться от своей свободы и независимости не могут.

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Лев

Люди этого знака имеют очень сложный характер и специфические взгляды на любовь. Они не убегают от настоящей любви, но, к сожалению, не могут отказаться от желания быть в центре внимания. Львы никогда не упускают возможности пофлиртовать с кем-то, несмотря на то, что состоят в отношениях.

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