Двум знакам зодиака повезет с финансами, а еще два ждет любовь и праздник: названы счастливчики

Львов ожидает взаимная любовь, а Стрельцов – праздник. Еще двум знакам зодиака повезет с деньгами.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 25-31 октября. Что ожидает вас, читайте дальше.

Близнецы

Средства наконец прибывают, и это будет даже больше, чем вы ожидали. Возможно, вы получите какие-то награды, премии или извинения в виде денег или преференций, а может это будут поступления от бизнеса или каких-то продаж.

Лев

Любовь заполнит все ваши мысли, и, к счастью, она будет взаимной. Поэтому у вас есть все основания чувствовать себя счастливыми и наполненными, тем более, что ваш партнер способен выполнить ваши самые заветные желания.

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Стрелец

У вас будет возможность отметить что-то со своими близкими или друзьями, поднять настроение, создать прекрасную атмосферу для себя и своих родных даже самим фактом встречи, впрочем, можете приложить немного усилий и сделать невероятный праздник.

Рыбы

Повезет с финансами, ведь увеличивается количество средств, которые к вам поступают. И это будут не только привычные зарплата или ожидаемые прибыли, средства могут вам давать родственники или даже не очень знакомые люди.

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