Двум знакам зодиака повезет с деньгами: гороскоп на 26 июля

В понедельник, 26 июля, Овны и Близнецы могут получить много денег, Львы почувствуют улучшения от изменений, а Девы столкнутся с конкурентной борьбой. В то же время Тельцам посоветовали позаботиться о здоровье, а Стрельцам быть внимательными и не сбиться с пути.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 26 июля. Кто окажется в сложной ситуации из-за вспыльчивости, а кто проведет день расслаблено, читайте дальше.

Овен

Будет везти с деньгами – получите какие-то бонусы, вознаграждения, возможно, за добросовестный труд и неравнодушие. А может, наконец дивиденды принесут и ваши бизнес-проекты, над которыми вы уже долгое время работаете.

Телец

Чувствуете себя немного уставшими, и о здоровье стоит позаботиться, поэтому этот день лучше провести в горизонтальном положении – спать, валяться на кровати или в траве, на пляже, в одиночестве и в полном расслаблении.

Близнецы

Продолжают прибывать деньги и улучшать ваше благосостояние, повышая вашу уверенность в завтрашнем дне. Вы понимаете, что идете правильным путем и все смелее увеличиваете обороты.

Рак

Будете спокойно работать на своем месте, но мыслями находиться где-то в другом месте, возможно, еще отдыхать, или мысленно уже отдыхать. Впрочем, лучше сейчас сосредоточиться все же на работе.

Лев

Изменения, которые сегодня происходят, пойдут вам на пользу, чего бы они не касались: работы, личной жизни, увлечений, денег и тому подобного. Поэтому не стоит слишком переживать, лучше нарисуйте себе в воображении лучший вариант развития событий.

Дева

Борьба за место под солнцем сегодня будет ожесточенной. Вы изо всех сил пытаетесь вытолкнуть своих конкурентов, они вам не уступают, и в ход могут пойти не совсем честные средства борьбы и аргументы.

Весы

Почему бы не начать неделю на веселой ноте, не отпраздновать какой-то реальный или вымышленный праздник, или просто порадоваться тому факту, что вы существуете в этом мире и достаточно хорошо себя чувствуете, несмотря ни на что.

Скорпион

Все дороги и перемещения сегодня будут удачными, особенно, если вы хорошо подготовитесь к ним - теоретически и практически, не забывайте документы, вещи, цели вашей поездки, определите приоритеты и подберете себе хорошего сопровождающего.

Стрелец

Если вы сегодня что-то начинаете, то готовьтесь к тому, что процесс становления будет очень непростым, будет буксовать, вы прилагаете невероятное количество усилий для того, чтобы толкать все в нужном направлении.

Козерог

Кто-то или что-то затуманивает вам глаза, создает определенную иллюзорную картину, которая способна вам понравиться, но она в значительной степени будет сбивать вас с истинного пути. Будьте сегодня особенно внимательными, и все красивые обещания делите на десять.

Водолей

Этот день у вас не для работы, а для любви, свиданий, приятных и содержательных встреч, для отдыха, и лучше его провести вдвоем с любимым человеком. А если такового еще нет, сегодня увеличиваются шансы его или ее найти.

Рыбы

Из-за лишней вспыльчивости и непродуманных горячих высказываний можете оказаться в довольно сложной ситуации, почти тупике. Конечно, лучше в него не попадать, и держать язык за зубами, особенно сегодня.

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