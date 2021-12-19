Два знака зодиака ждут неприятности в новогоднюю ночь: что испортит им праздник

Новогодняя ночь - один из самых волшебных моментов в году, во время которого можно забыть о всех проблемах. Это прекрасное время, чтобы отпустить плохое и двигаться вперед, но удастся это не всем.

Астрологи издания Stylecaster определили два знака зодиака, которых ждут неприятности в новогоднюю ночь. Узнайте, что может испортить им праздник.

Весы

Канун Нового года будет не лучшим для представителей этого знака. Возможно, будут конфликты, которые вызовут внутренний дискомфорт. Им будет сложно донести свои мысли и желания до других людей. Весам необходимо очень тщательно выбирать слова и совершать поступки, иначе ссора может произойти и в новогоднюю ночь.

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Овен

Уроженцев этого знака также ожидают недопонимания и споры. Они будут испытывать раздражительность и начнут нервничать из-за мелких недоразумений. Им нужно убрать негативные мысли и настроить себя на мирный лад, иначе Новый год 2022 Овны встретят в плохом настроении.

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