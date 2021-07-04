Два знака зодиака ждут неприятности: гороскоп на 5 июля

В понедельник, 5 июля, у Тельцов появятся новые возможности, у Львов могут возникнуть проблемы с деньгами, а Скорпионов ждет день сомнений. Водолеи найдут время и вдохновение для анализа и принятия решений.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно дляOBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 5 июля.

Овен

Ну уже и отдохнуть можно, напряжение спадает и вам уже хочется больше времени проводить в расслабленном состоянии, которое, впрочем, не мешает вашей голове продуцировать какие-то очень интересные проекты и идеи.

Телец

На горизонте появляется что-то новое и интересное, например, новые возможности или вызовы, которые вам непременно захочется попробовать, а заодно и себя проверить на слабо, посоревноваться с собственной инертностью и ленью.

Близнецы

Конечно, не обойдется без привычного рабочего графика и напряжения, но в виде бонуса можете продолжать наслаждаться общением с положительными людьми из вашего прошлого, которые помогают вам окунуться в приятные общие воспоминания.

Рак

Работы сейчас – непочатый край, вы не знаете за что хвататься в первую очередь, поэтому лучше выделить несколько минут для того, чтобы расставить приоритеты и понять, какие дела нужно сделать немедленно, а какие – и подождать могут.

Лев

Если сейчас у вас с финансами не густо, то сегодня стоит об этом позаботиться, и, например, обратиться к руководству с просьбой о повышении зарплаты. Есть все шансы, что с вашими аргументами согласятся и увеличат финансирование.

Дева

День обещает яркие впечатления, ведь вы можете оказаться на рубеже эпох, когда старая жизнь заканчивается, а в дверь уже стучится что-то новое. Вы завершаете сегодня какие-то дела, делаете выводы и радостно отправляетесь навстречу новому опыту.

Весы

Еще утром вы себе четко представляли, чем будете заниматься, вплоть до мелочей расписали себе план действий. Но не все зависит только от вас, и может оказаться, что руки у вас пока связаны и вы не в силах ничего с этим поделать.

Скорпион

Вы сегодня будете немало колебаться и сомневаться, что вам делать и стоит ли вообще браться за те дела, что вы задумали. Конечно, вопрос выбора – всегда сложный, а если он касается жизненно важных дел - то и подавно.

Стрелец

Голова сегодня работает, как кабинет министров, и решения вы принимаете очень быстро, потому что у вас нет времени на сомнения. Попутно вы привлекаете к принятию решений и их выполнению еще и свое окружение. Словом, командуете.

Козерог

Вам не сидится на месте, нужно будет встретиться с определенными людьми, от которых многое зависит. Поэтому вы и отправляетесь на встречу, а по дороге можно попутно познакомиться с приятными и интересными собеседниками.

Водолей

Вы сейчас не слишком активны, потому что вам есть над чем подумать. Вы уже долгое время задумываетесь над теми изменениями, которые давно уже нужно воплотить, но все еще сомневаетесь. А сегодня у вас будет время и вдохновение для анализа и принятия решения.

Рыбы

У вас будет хороший повод отметить какое-то важное событие, завершение очередного значительного этапа в вашей жизни или деятельности, когда вы с удовольствием констатируете, что таки не зря проживаете эту жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!