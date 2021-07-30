Два знака зодиака ждет любовь и страсть: гороскоп на 30 июля

В пятницу, 30 июля, в жизнь Весов может ворваться большая любовь и страсть, Близнецы попадут в позитивную и творческую компанию, а Девам повезет сразу и в любви и в работе. В то же время, Козерогам не будет хватать денег, а Рыбы могут отправиться в отпуск.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июля. Кого ждет динамичный и позитивный день, а кто будет отдыхать, читайте дальше.

Овен

День будет держать вас в тонусе. Это не та пятница, когда можно уже начать отдыхать. Вы сосредоточено работаете, пытаясь успеть завершить запланированные дела. Но так может случиться, что вам и на выходные придется трудиться.

Телец

Достаточно динамичный день, когда нужно будет не только носиться как электровеник, но и общаться с большим количеством людей, раздавать поручения, контролировать их выполнение, соперничать с конкурентами.

Близнецы

Попадаете в очень позитивную творческую компанию, которая не только поднимет вам настроение, но и научит очень важным вещам. А может и вы почему-то научите этих людей. И у вас будет конструктивное общение и взаимообмен.

Рак

Вопрос выбора - всегда непростой, вот и вы сегодня будете что-то выбирать, долго колеблетесь, сомневаетесь, сравниваете варианты, выбирая лучший. Самая главная проблема в том, что все варианты вам подходят.

Лев

Сегодня вы работаете над своим будущим - появляются новые возможности, приходят новые предложения. И вообще, жизнь заиграет новыми красками, ведь перед вами открываются новые перспективные направления.

Дева

Сегодня тот уникальный день, когда вам везет и в работе, и в любви, ведь вы становитесь очень популярными, вас все знают, уважают, влюбляются, увлекаются и подражают. Поэтому и неудивительно, что у вас есть целый ряд поклонников или поклонниц.

Весы

Совершенно неожиданно сейчас может нагрянуть любовь. И такого масштаба, что вам будет срывать крышу. И не важно, будет ли это только знакомство, или искра вспыхнет между вами и давним другом или подругой – это будет та еще страсть!

Скорпион

Понадобятся ваши мозги, которые сегодня будут продуцировать новые гениальные идеи, которые должны вас поднять на новый уровень. Возможно, вы будете участвовать в мозговом штурме, или совещании, или конференции, создадите новый бизнес.

Стрелец

Хотя и работы сейчас будет много, но и результат вас порадует. Потому что много работать вы уже привыкли, а вот получать за это хорошие деньги - это еще в диковинку. Но будьте оптимистами, потому что справедливость таки существует.

Козерог

Нехватка денег может существенно вам испортить настроение. Вы так надеялись, что сегодня вам отдадут долг, выплатят зарплату или отпускные, но что-то пошло не так, и вы останетесь на бобах. Ну как тут не загрустить?

Водолей

Снова время остановилось и вы зависли – то ли в мыслях, то ли где-то в пути, когда есть много свободного времени, а вот цели определенной нет, и непонятно, когда это все закончится. Поэтому приходится придумывать различные способы убивать время.

Рыбы

Кажется, у вас уже начались счастливые мгновения отпуска, или, по крайней мере отдыха, на который вы заслужили. А может просто в офисе электричество вырубили и вы этот день проводите так, как давно мечтали – где-то на природе, на рыбалке, в тишине.

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