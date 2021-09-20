Два знака зодиака всегда верят в свои силы и двигаются вперед: отличаются высокой самооценкой

Уверенность в себе позволяет достигать поставленных целей и не терять оптимизма, если что-то пошло не по плану. Есть люди, которые всегда знают, как действовать и умеют держать себя в руках.

Астрологи издания Оpetroleo назвали два знака зодиака, которые верят в свои силы и двигаются вперед. Они отличаются от других высокой самооценкой.

Стрелец

Рожденные под знаком Стрельца пользуются очень большим уважением. Иногда они предпочитают не строить планы, а сразу приступать к делу. Их уверенность в себе помогает им легко действовать при любых обстоятельствах. Они полны энергии и никогда не опускают рук.

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Лев

Представители этого знака умеют ценить себя и свои сильные стороны. Их лидерские качества вызывают у других много зависти, но большая уверенность позволяет им легко справляться с любыми проблемами. Они не боятся новых вызовов в жизни и готовы преодолеть любые трудности. Это делает их отличными руководителями.

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