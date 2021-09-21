Два знака зодиака разбогатеют, а один ждут неприятности: гороскоп на 21 сентября

Во вторник, 21 сентября, Овнов ждут встречи с интересными людьми и заряд бодрости, Тельцы и Козероги получат большие деньги, а Львам в этот день стоит проявлять смелость и решиться на отчаянные шаги. В то же время, Весов ожидают неприятности и им придется делать сложный выбор.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 21 сентября. Кого ждет продуктивное общение, а кто своим трудом будет закладывать мощный фундамент в будущее, читайте дальше.

Овен

Предвидится чрезвычайно приятный день, вы будете знакомиться с интересными и незаурядными людьми, получите такой заряд бодрости и вдохновения, что будете переполнены любовью и воодушевлением.

Видео дня

Телец

Сегодня день получения денег – зарплаты, премий, вознаграждений разного рода, дивидендов, словом, считайте и пакуйте деньги, не отходя от кассы. И вам обязательно захочется поделиться этой радостью с другими и устроить сабантуй.

Близнецы

Вы сейчас находитесь в режиме ожидания, поэтому особых событий не происходит, продолжается спокойная жизнь с привычными обязанностями и ритуалами, общением, тихими радостями и легкой ностальгией.

Рак

Чувствуете себя покровителями, и можете быть достаточно щедрыми – благодарить людей просто за то, что они есть, поощрять их активность и творчество собственным примером, дарить что-то милое и приятное.

Лев

Сегодня – день, когда нужно быть очень смелыми, идти на отчаянные шаги и вообще проявлять усиленную активность, не сидеть, а идти навстречу вызовам. И именно сегодня вам улыбается фортуна и вы становитесь победителем.

Дева

Своим трудом сейчас вы закладываете надежный фундамент на будущее. Вам лучше всего сегодня просто работать, а еще делать инвестиции в свою деятельность, то есть вложить деньги в знания, навыки, оборудовать свое рабочее место.

Весы

Это будет трудно – пройти сегодня все испытания, которые вам будут встречаться на пути. Непросто будет и физически, и морально, и эмоционально, но вам все равно нужно будет сделать этот выбор и решиться.

Скорпион

Пришло время подумать и все хорошо взвесить. Вы несколько замедляете привычный бег, пытаетесь сохранить равновесие, а заодно проанализировать те сведения, которые к вам поступают и сделать правильные выводы на будущее.

Стрелец

Вы отважно соревнуетесь с конкурентами, и хотя на это уходят все ваши силы, но оно того стоит, потому что вы не только шишки набиваете, но и опыт приобретаете, еще и поднимаетесь на совершенно другие уровни, и становитесь сильнее.

Козерог

Прошлое приносит вам деньги. Возможно, это будет возвращение давних задолженностей, или выплата дивидендов, процентов, или награда наконец нашла героя. Главное, что вам платят, а не вы отдаете.

Водолей

Общение будет продуктивным. Не сидите в тишине и одиночестве, общайтесь с людьми, выходите на улицу, устраивайте собрания и конференции, если это невозможно вживую, тогда общайтесь виртуально, но контакт с людьми должен быть.

Рыбы

Вы сегодня очень быстрые, энергичные и мощные, раздаете команды, рассылаете улыбки и все вокруг настолько заряжаются вашим энтузиазмом, что готовы вас поддерживать и выполнять все, что бы вы ни попросили.

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