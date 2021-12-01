Два знака зодиака получат высокую должность: карьерный гороскоп на декабрь

Львы могут занять высокий пост, а у Дев увеличится популярность, и они смогут возглавить большой коллектив. Раки в последний месяц года будут иметь ряд привлекательных и высокооплачиваемых предложений, а Водолеи получат новые вызовы и задачи.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила карьерный гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака. Кто в декабре будет работать без проблем, а кто попадет под критику, читайте дальше.

Овен

Вы уже привыкли к такому режиму, стабильно работаете и не перерабатываете, поскольку научились уже верно распределять свои усилия и дела. Авралы и проблемы вам не угрожают.

Телец

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Можете неожиданно попасть под сокрушительный шквал критики, потому что кто-то решит, что имеет право оценивать вашу работу, и будет более придирчиво к вам будет относиться, внимательно рассматривая каждое ваше действие.

Близнецы

Вы будете переключаться на разные виды деятельности, выполнять одновременно очень много задач, но за счет правильного распределения и верного тайминга имеете все шансы и работу всю выполнить, и усталости не почувствовать.

Рак

Имеете целый ряд различных привлекательных и высокооплачиваемых предложений, и, несмотря на безумную занятость, чувствуете гордость, ведь ваша востребованность свидетельствует о том, что люди высоко ценят ваши таланты, навыки и опыт.

Лев

Будете иметь шансы занять высокую должность либо в вашем старом коллективе, либо получить предложение сменить работу и пойти на повышение. Словом, растет ваш статус, а с ним – и ответственность.

Дева

Возрастает ваша популярность, вы уже не прячетесь где-то в тени, а проявляете смелость и выходите вперед со своими предложениями, сами нарываетесь на повышение, можете возглавить большие коллективы.

Весы

Возрастет ваша ценность как человека думающего и креативного, к вам обращаются за новыми идеями, советами, консультациями. И вы сейчас действительно находитесь в очень хорошей интеллектуальной форме.

Скорпион

Месяц обещает быть не слишком напряженным. Похоже, что вы уже свое отработали и теперь можете позволить проводить больше времени в раздумьях, настраивать себя на отдых.

Стрелец

Перед вами будет стоять очень важный выбор, что будет иметь глубокие последствия. Решение будет принять непросто, но нужно решиться. Возможно, вам нужно будет решить, стоит ли менять работу.

Козерог

Происходит грандиозное обновление, вы будете учить новые правила, законы, направления и механизмы. Конечно, останется место и для старых подходов, но без новых знаний не обойтись.

Водолей

Это будет месяц новшеств, ведь появляются новые вызовы, новые задачи и новые направления, которые вам нужно освоить, изучить новые возможности, применить на практике новые знания.

Рыбы

Вы продолжаете стабильно работать, но вам уже становится скучно, поскольку не происходит никаких изменений, и вам уже не интересно повторять изо дня в день свои привычные движения, общаясь с одними и теми же людьми.

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