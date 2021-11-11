Два знака зодиака получат деньги: гороскоп на 11 ноября
У Дев решаются финансовые вопросы и вырисовываются хорошие перспективы, а Раки получат денег больше, чем ожидали. Львы в этот день будут отстаивать свои права, а Водолеи будут напряженно работать.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 11 ноября. Кому потребуется помощь, а кто предпримет решительные шаги, читайте дальше.
Овен
Сейчас у вас не очень много работы, так что можно даже устроить небольшую передышку, отведя хотя бы половину дня на полный релакс и позволив себе различные приятные процедуры, косметологические или профилактические мероприятия.
Телец
Снова приходится включать голову и размышлять над тем, куда же действительно деваются ваши деньги и как сделать так, чтобы их становилось все больше, а не довольствоваться необходимым минимумом.
Близнецы
У вас сегодня все четко и регламентировано, каждый шаг должен быть продуман, время – рассчитано, поскольку вы должны успеть сделать немало важных дел. При необходимости можете рассчитывать на помощь друзей.
Рак
Не очень активный день, вы больше склонны к размеренной жизни, хотите наслаждаться моментом, а не бежать куда-то сломя голову. Помогут кайфовать деньги, которые сегодня вы получите больше, чем ожидалось.
Лев
Сегодня вся ваша сила и могущество понадобятся для того, чтобы защититься от превратностей судьбы и неправомерных решений. И вы всеми средствами, законными и не слишком, стараетесь отстоять свои права.
Дева
Сейчас вырисовываются хорошие перспективы финансовых вопросов, например, вам может посчастливиться занять теплое место с хорошей зарплатой, открыть выгодный бизнес или получить мощные инвестиции на развитие.
Весы
На вас сейчас свалилось столько разнообразных дел, что будет сложно справиться с таким количеством задач, и однажды вы можете просто отказаться от всего, чтобы просто посидеть и отдохнуть.
Скорпион
Сегодня вам можно решаться на смелые шаги, ведущие к полной перезагрузке вашей жизни. У вас сейчас достаточно сил для того, чтобы сделать эту трансформацию комфортной и уладить свои дела.
Стрелец
Люди, которых вы знали с хорошей стороны, сегодня могут повернуться к вам совсем не лицом и показать свою истинную сущность, что может послужить причиной впасть в тоску. Не очаровывайтесь, чтобы потом не разочаровываться.
Козерог
Новое в вашей жизни уже стоит на пороге. Возможно, кардинальные изменения еще не наступили, но получаете предупреждение о том, что завтра уже не будет так, как раньше и вам придется приспосабливаться к новым условиям.
Водолей
Ура! Наконец-то вы работаете, и довольно напряженно. И уже снова можете жаловаться всем о бешеной загруженности, сигнализируя тем самым, что вы настолько востребованы и незаменимы, что вас просто рвут на куски со всех сторон.
Рыбы
Понадобятся какие-то дополнительные средства для нужд вашей семьи. Впрочем, вы сейчас не в том состоянии, чтобы быть слишком активными и работать сверхурочно, поэтому обратитесь за финансовой помощью к проверенным людям.
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