Два знака зодиака получат деньги, а одному предстоит сделать непростой выбор: гороскоп на 23 августа

В понедельник, 23 августа, Овнов и Близнецов ждут финансовые поступления, Весы найдут новое увлечение, а Раки будут бороться против несправедливости. В то же время Львы будут наслаждаться последними днями лета, а Девы отправятся в путешествие.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23 августа. Кто из представителей зодиакального круга будет много работать, а кому предстоит решить, как лучше потратить деньги, читайте дальше.

Овен

Внезапно вырастут ваши доходы, может увеличиться ваша зарплата, или вы получаете другие поступления, которых совсем не ожидали. Конечно, вам будет приятным это осознание того, что ваш труд и затраченные усилия самом деле стоят большего, чем было до сих пор.

Видео дня

Телец

Вы захотите как-то разнообразить свою жизнь и научиться чему-то новому, попробовать что-то необычное, и эта невинная попытка может принести настоящий восторг и изменить вашу жизнь в корне. И это может быть как ваша новая профессия, так и хобби.

Близнецы

Опять вы попадаете в счастливую полосу финансовых поступлений, когда к вам приходят деньги. Но, к сожалению, они будут совсем незначительными. То есть деньги вы получаете, но их общая сумма будет ну совсем маленькая, хоть сам факт этих поступлений и будет приятным.

Рак

Вам не сидится на месте, вы сейчас не можете спокойно созерцать этот мир, особенно, когда сталкиваетесь с несправедливостью. И вы сегодня можете выступить против каких-то притеснений, на стороне добра, против всего плохого и нечестного.

Лев

Воспользуйтесь счастливым случаем и отдохните как следует, ловите последние теплые лучи солнца, наслаждайтесь покоем и природой, если есть такая возможность. И лучше это делать вместе с семьей, чтобы все хорошо отдохнули и почувствовали радость от совместно проведенного времени.

Дева

Хороший день для путешествий и отдыха где-нибудь подальше от дома. И пусть это будет совсем бюджетная поездка, но вы обязательно должны сменить обстановку, чтобы как-то обновить впечатления от этой жизни и перезагрузиться.

Весы

Вы сегодня очень гордитесь собой и собственными достижениями, вас просто переполняет гордость. И это будет прекрасной возможностью отпраздновать все, что вам удалось достичь, и лучше, когда рядом с вами будут ваши родные и близкие.

Скорпион

Этот день для вас – сплошное расслабление и кайф, вам вообще не хочется напрягаться, даже если вам предлагают очень заманчивые версии активного отдыха. Просто вам нужно хоть один день отлежаться, чтобы вас никто не трогал – и вы снова будете в строю.

Стрелец

Работы у вас сегодня будет очень много, и нужно будет чрезвычайно постараться, чтобы со всем справиться. К счастью, вы обладаете навыками управления, и можете себе позволить распределить эту нагрузку между другими людьми, которые вам помогают.

Козерог

Вы сегодня командуете парадом, то есть управляете не только собственной жизнью, но и берете ответственность за других людей, за целые проекты, и умело их продвигаете до успешного результата, в том числе и финансового.

Водолей

Сегодня ничто не дается легко – над всеми вопросами приходится работать, даже над такими, казалось бы, простыми и понятными, как семейная жизнь. Вы столкнетесь с необходимостью напрягаться, подбирать нужные слова и создавать соответствующее настроение.

Рыбы

Предстоит сделать непростой выбор относительно того, куда потратить деньги. И вы можете сами не справиться с ним – понадобится помощь как ваших близких, так и совершенно посторонних людей, которые могут невольно подать очень удачную идею.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее эксперты по звездам отметили пять радостных знаков зодиака. Они не боятся препятствий и трудностей в жизни.

также из всех знаков зодиака есть пять наиболее эгоистичных. Они зациклены только на личных интересах и чувствах, поэтому никогда не отдадут ничего взамен.