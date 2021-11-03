Романтика или финансовый успех: гороскоп для всех знаков зодиака на 3 ноября
Овны и Скорпионы сегодня поборются за справедливость. Тельцов ожидает начало романтического периода в их жизни, а Близнецы получат дополнительные деньги.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 3 ноября. Что ждет вас, читайте дальше.
Овен
Происходит некая подковерная борьба, о которой вы не в курсе, и до вас доходят только ее отголоски. А сегодня вы столкнетесь нос к носу с этим явлением и уже будете с открытым забралом бороться за правду.
Телец
День вроде бы довольно умеренный, но он обещает стать началом какого-нибудь романтического периода. И нет разницы – то ли вы влюбитесь, то ли в вас влюбятся. Главное, что вы получите дополнительный стимул к жизни.
Близнецы
Внезапно появляются дополнительные деньги. Возможно, кто-то вам будет платить заранее какие-то авансы или инвестировать в вас и ваши проекты, и это будет очень своевременно и уместно, потому что вам как раз не хватает средств на развитие.
Рак
Будет повод научиться чему-то новому и прогрессивному, что расширяет ваши горизонты и подносит к новым вершинам, способствует развитию и продвижению. Словом, овладевайте новыми навыками и приобретайте новые знания.
Лев
Чувствуете себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. В целом сегодня все спокойно, вы можете больше времени уделить себе, увлечениям и разным приятным занятиям. Даже на работе у вас будет время на какие-нибудь милые вещи.
Дева
Работа вас спасает и от тревог, и от грусти и неуверенности. Вы просто работаете, выполняете привычные ежедневные ритуалы и радуетесь, что у вас есть куда пойти и что делать, жизнь достаточно стабильная и в целом предсказуемая.
Весы
Любовь сегодня проходит определенные испытания. И как бы вы ни любили партнера, сейчас можете столкнуться с ситуацией, когда между вами возникает конкуренция, вы меряетесь силами, знаниями, интеллектом и другими параметрами.
Скорпион
Борьба за место под солнцем может быть сегодня достаточно ожесточенной, да и соперники у вас будут как на подбор - все очень сильные и ярые, готовые до последнего отстаивать свои права и свой взгляд на справедливость.
Стрелец
Позвольте себе больше свободного времени и отдыха, больше прогулок и хобби, потому что вы что-то в последнее время так заработались, что забыли о своих потребностях, и это может вылезти боком и привести к вынужденному простою.
Козерог
Не придумали еще тех препятствий, которые вас бы сегодня сдержали, вы несетесь вперед, не различая дороги и взирая на различные мелкие обстоятельства. Так что можете невольно быстро и безболезненно достичь желаемых результатов.
Водолей
Есть все шансы значительно повысить свой чек, то есть стоимость своих работ или услуг, увеличить зарплату от минимальной до достаточно значительной. Нужно только убедить других в том, что вы – уникальное явление, которое заслуживает высочайших гонораров.
Рыбы
В общении с коллегами, даже которых хорошо знаете и с какими у вас хорошие отношения, старайтесь быть толерантными и подбирать слова, поскольку есть вероятность оскорбить неосторожным словом, сказать нелепый комплимент.
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