Два знака зодиака плывут по течению: они не спешат действовать и боятся рискнуть

Есть люди, которые имеют жесткую хватку и не зависимо от ситуации будут стоять на своем до последнего. Им невозможно что-то доказать или в чем-то переубедить. Но есть и те, кто боится принимать решения и вместо активных действий предпочитает просто ждать.

Эксперты по звездам издания Рurewow отметили два знака зодиака, которые плывут по течению. Они не спешат действовать и боятся рискнуть.

Телец

Уроженцы этого знака не сдвинутся с места, если кто-то захочет поменять их планы. Они отличаются безинициативностью и настороженно относятся к всему новому. Тельцы стараются создать вокруг себя атмосферу. в которой им будет комфортно. Они никогда не пойдут у кого-то на поводу и часто зациклены лишь на собственных интересах.

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Козерог

Представители этого знака добиваются высоких результатов, но очень медлительны. Они следят за соблюдением правил, крайне самокритичны, но никогда не рискуют. Козероги предпочитают в жизни не активно действовать, а плыть за течением. Впрочем, из всех ситуаций они стараются извлечь выгоду.

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