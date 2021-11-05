Романтика, деньги или скандал: что ждет все знаки зодиака 5 ноября

Овны и Водолеи в пятницу погрузятся в романтику, а Близнецы могут поссориться. Львы, в свою очередь, получат деньги от близких людей.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 5 ноября. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Сегодня вы можете посвятить некоторое время и личной жизни, скажем, внезапно влюбиться или задумать свидание, словом, вам будет совсем не до работы, потому что мысли заняты совсем другими вопросами.

Телец

Время будет лететь просто невероятно быстро, потому что у вас сегодня запланировано немало всего интересного и полезного, но больше времени вы уделите своей основной работе или привычным занятиям, и очень продуктивно поработаете, не отвлекаясь на мелочи.

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Близнецы

Неожиданно можете с кем-то сцепиться не на шутку и иметь достаточно острую перепалку, следствием которой станет серьезная ссора или разрыв отношений, кто-то может громко хлопнуть дверью и даже в будущем не общаться.

Рак

Сегодня тот день, когда вам захочется многое изменить, например, работу, место жительства или окружения, а может и все сразу. И вы со страстью неофита приметесь переносить вещи, искать себе новое жилье и осматривать новые горизонты.

Лев

Приходят достаточно серьезные суммы. Кажется, вам вдруг все решают помочь финансово, особенно близкие вам люди - семья, друзья, приятели и коллеги. Возможно, вы и не нуждаетесь в этих средствах, но вам приятно, что о вас беспокоятся.

Дева

Можете уже начать отдыхать, ведь этот день вы проводите в расслаблении и одиночестве, посвящая больше времени размышлениям, прогулкам и разным приятным занятиям. Возможно, и работу какую-нибудь выполняете, но она очень незначительна и ее вполне можно игнорировать.

Весы

Семья приносит вам сегодня ощущение тихой радости, защищенности и невероятного удовольствия от общения. И вы понимаете, насколько это ценный ресурс - поддержка ваших близких, даже если она проявляется в разговорах и объятиях.

Скорпион

Для того чтобы сегодня дойти до своей цели, придется преодолевать желание других достичь того же, чего и вы хотите. Можно, конечно, пойти по головам, но лучше все же поучаствовать в борьбе и честно победить.

Стрелец

Работа сейчас приносит большую радость и дает вам невероятный подъем и вдохновение, ведь вы можете проявить себя наилучшим образом, а сейчас - еще и прокачать свои лидерские качества.

Козерог

Передвижение сегодня может быть ограничено, даже если было давно уже запланировано, то возможны изменения, или даже полностью отмена каких-либо рейсов, перенос встреч на другой срок или в онлайн-формат.

Водолей

Любовные вопросы занимают все ваше время и все мысли, вы наслаждаетесь компанией вашего партнера, с удовольствием принимаете все знаки внимания, может даже отвечаете взаимностью и строите общие планы, хотя бы на эти выходные.

Рыбы

Очень активный день намечается, вы будто проснулся ото сна и принялись много работать, чтобы заработать денег. И у вас есть все шансы именно сегодня попасть в поток везения и получить какие-то награды и повышенную плату.

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