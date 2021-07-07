Два знака зодиака обречены на успех и богатство: среди них много миллиардеров

Ученые определили, кто из знаков зодиакального круга имеет больше всех шансов стать миллиардером. Для составления рейтинга проанализировали богачей из списка Forbes.

Британская организация UK Domain проанализировала дату рождения каждого из 250 миллиардеров и выделила классификацию самых богатых астрологических знаков, пишет femina.fr. На вершине рейтинга оказались рожденные под знаком Весов. Это 27 миллиардеров, среди которых американский модельер, дизайнер Ральф Лорен.

На втором месте Рыбы. Представители этого знака - Бернар Арно - французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, Леонард Лаудер - бывший генеральный директор Estée Lauder, а также основатель Dell - Майкл Сол Делл.

Третье место делят Телец, Лев и Рак. Среди Раков - американский изобретатель Илон Маск, а также француженка Франсуаза Беттанкур Мейерс, наследница группы L'Oréal. Марк Цукерберг, основатель Facebook - Телец.

На последнем месте Козерог и Стрелец. Среди известных Козерогов отмечается Джефф Безос - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.

Созвездие миллиардеров:

Весы - 27 миллиардеров;

Рыбы - 22 миллиардера;

Рак, Телец, Лев - 20 миллиардеров;

Скорпион - 16 миллиардеров;

Близнецы - 15 миллиардеров;

Овен- 15 миллиардеров;

Водолей - 12 миллиардеров;

Дева - 11 миллиардеров;

Стрелец, Козерог - 8 миллиардеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!