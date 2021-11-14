Два знака зодиака - настоящие трудоголики: они просто не умеют отдыхать

Есть люди, которые зациклены на своей работе. Они не умеют достигать баланса между трудом и личной жизнью.

Астрологи издания Рurewow назвали два знака зодиака, которые являются трудоголикам. Они могут работать 24\7. Узнайте, кто есть в списке.

Дева

Представители этого знака могут быть неутомимы, когда дело касается работы. Это дотошные люди, которые не остановятся, пока работа не будет сделана безупречно. Они работают, стараясь опережать сроки, чтобы у них была возможность проверить и убедиться, что все сделано правильно.

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Козерог

Никто не любит достигать цели, так как Козероги. Очень амбициозные и целеустремленные, они придумывают план, устанавливают сроки, создают обширные контрольные списки и работают, работают, работают, пока задача не будет завершена. Ожидайте, что они придут в офис раньше и уйдут позже, чем все, когда нужно заняться проектом. Там, где все остальные видят возможность сделать перерыв, Козероги, используют дополнительное время, чтобы выполнить еще несколько задач до конца дня.

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