Два знака зодиака начнут больше зарабатывать: карьерный гороскоп на август

В августе 2021 года работа будет приносить Близнецам и Скорпионам больше денег, Львам придется столкнуться с конкуренцией, а Водолеям – отстаивать свои права. Весы смогут проявлять в деятельности творчество, а Стрельцы будут показывать силу и опыт.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила карьерный гороскоп для всех знаков зодиака на август. Кому придется много работать, а кому захочется перемен в деятельности, читайте дальше.
Овен
Чувствуется какой-то переходный период, когда старые дела и проекты вы уже завершили, а новые еще не начали. Просто вам нужно еще собраться с мыслями, с силами и понять для себя – куда дальше двигаться.
Телец
Работа делается, деньги зарабатываются, но вы поглядываете на более перспективные виды деятельности, поскольку почувствовали вкус дополнительных финансов и теперь хотите что-то изменить в работе, чтобы получать еще больше.
Близнецы
Деятельность сейчас приносит больше денег, даже несмотря на лето и, казалось бы, мертвый сезон в августе. Но прибыли у вас увеличиваются, клиентов становится больше и вознаграждение растет. И это вас очень радует и даже впечатляет.
Рак
Получите невероятное удовольствие и от самого процесса работы, и от ее результатов, особенно финансовых, так как в августе прибыли могут быть гораздо больше, чем обычно.
Лев
На работе можете столкнуться с проявлениями конкуренции, когда ваши коллеги будут склонны вставлять вам палки в колеса и придется состязаться с ними. Просто воспринимайте это как игру, соревнования, в которых вы участвуете и непременно победите.
Дева
Месяц обещает быть довольно насыщенным событиями, а еще – работой, причем, ее будет очень много, но не потому, что кто-то вас ее наваливает, а потому что вы сами себе составляете такой плотный график, в который затем пытаетесь уложиться.
Весы
Деятельность может сосредоточиться на каком-то личном творчестве, которое вернет вас в прошлое и полностью поглотит ваше внимание. Вы с ностальгией вспоминаете времена детства и юности, и воспроизводите то, что раньше было в вашем воображении.
Скорпион
Работа наконец приносит и удовольствие, и деньги, и вы убеждаетесь в том, что выбрали правильное направление, ведь для вас деятельность – это не просто отсидеть с 9 до 18, но и получить кайф от того, что вы делаете. Ну и вознаграждение, конечно.
Стрелец
Вы показываете всю свою силу и опыт, готовы ломать стереотипы и представления о себе. Коллеги и руководство будут очень удивлены, увидев все, на что вы способны, все ваши достижения, решительность и смелость.
Козерог
Хотя работы будет много, но может возникнуть проблема с деньгами. Такое впечатление, что вам много обещают, но мало выплачивают, или все выплаты куда-то идут, например, на штрафы или покупку инструмента.
Водолей
На работе возникают моменты, когда вы вынуждены себя защищать и отстаивать свои права, вы боретесь за правду, и это может кому-то очень не нравится, будьте настойчивы, но не перегибайте палку.
Рыбы
Лучший сейчас выход – уйти в отпуск, потому что работы становится значительно меньше, и вы уже достигли того предела, что требуется перезагрузка, поэтому сделайте все от вас зависящее, чтобы не работать вообще, или по крайней мере как можно больше отдыхать.
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