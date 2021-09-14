Два знака зодиака могут изменить жизнь: гороскоп на 14 сентября

Во вторник, 14 сентября, несколько знаков зодиака ждут перемены: Тельцов могут повысить или возложить на них новые обязанности, у Близнецов может начаться новая романтическая страница, а Раки захотят изменить привычный образ жизни. В то же время Скорпионы будут делиться деньгами и умными советами, а Рыбам посоветовали инвестировать полученные средства.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 14 сентября. Кому будут оказывать знаки внимания, а кому придется ломать голову над юридическими вопросами, читайте дальше.

Овен

Продолжается обычная рабочая неделя, когда вы работаете и даже успеваете получать удовольствие от обычных трудовых будней. А премиальным бонусом будут деньги, которые вдруг начинают вам дополнительно поступать.

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Телец

Вас собираются повысить или обязать выполнять дополнительные ответственные функции, и сразу вам это может показаться каким-то неподъемным бременем, но, в конце концов, вы осознаете, что на самом деле – это хороший шанс получить более высокий статус.

Близнецы

Наступает и для вас время романтических историй. Вам могут оказывать знаки внимания, показывать, что к вам неравнодушны, и это поднимает вас в собственных же глазах, заставляет сердце биться сильнее. И вообще, любовь сейчас будет очень кстати.

Рак

Старый образ жизни настолько вам надоел, что вы захотите каких-либо изменений. И не просто захотите, а начнете воплощать в жизнь давние планы, которые идут вразрез с нынешними задумками. Словом, начинаете новый отсчет времени.

Лев

Кому-то захочется вызвать вас на поединок, и если это не физический контакт, так можете помериться умственными силами, где вы сможете доказать себе и другим, что ваша голова работает отлично, умеет быстро воспринимать, обрабатывать и выдавать информацию.

Дева

Сегодня все ваши мысли будут кружиться вокруг вашей личной жизни, вы словно разрабатываете дальнейший план – как жить, с кем дальше идти, как строить жизнь, можно ли рассчитывать на поддержку, или только на самих себя опираться.

Весы

Этот день обещает быть очень эмоциональным – вы будто проверяете на прочность своих близких или любимых, выражаете им все свои мысли без прикрас, особо не стесняясь в выражениях. и это может стать поворотным моментом в ваших отношениях.

Скорпион

Сейчас вы очень щедры, готовы делиться и теплом своей души, и умными советами, и интересными идеями, что уж говорить о деньгах, которые тоже вы не склонны держать при себе. Главное, чтобы вы о собственном теле и душе не забывали, отдавая прежде всего себе все необходимое.

Стрелец

Хотя средств у вас сейчас и не очень много, но так хочется праздника, как-то себя порадовать, купить какие-то веселые атрибуты или попасть на какое-то празднование. И вы найдете возможность и повеселиться, и деньги сэкономить.

Козерог

Может произойти встреча с друзьями, с людьми из прошлого, и это будет очень радостная встреча, полная объятий, любви, веселья. Возможно, это будет запланированная встреча, а может и вовсе спонтанная вечеринка.

Водолей

Нужно будет поломать мозги по каким-то юридическим вопросам, подключить все свои умственные ресурсы для того, чтобы выяснить истинное положение дел и сделать для себя правильные выводы, рассчитать перспективу.

Рыбы

Финансы, которые вы сегодня получите, нужно будет сохранить, и это не значит спрятать их в банке или в банки. Нужно будет их сразу куда-то вкладывать, куда инвестировать – в себя, в детей, или в недвижимость – зависит от размера и потребностей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка составила детальный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 19 сентября: Овны могут потерять что-то важное, а у Раков начнутся финансовые трудности.