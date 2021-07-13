Два знака зодиака избегают похода в ЗАГС: боятся потерять свободу

Если вы несколько лет пребываете в отношениях, но так и не получили предложения, либо ваша избранница не дает согласия - это может быть не из-за того, что ваш партнер сомневается, а из-за его астрологического знака. По мнению астрологов, есть два знака, выступающих категорически против брака.

Специалисты по звездам издания Оhmymag назвали два знака, которых танком не загонишь под венец. По их мнению, это представители созвездий Овна и Водолея.

Овен

Представители этого знака жаждут повседневно ярких эмоций от своего партнера. Они боятся, что после брака их страсть в паре утихнет. Поэтому их избраннику придется вдвойне удивлять Овна каждый день, для хорошего союза.

Водолей

Этот знак уверен в том, что брак забирает их свободу. Для них это устаревшая и ненужная суета. Партнеру Водолея нужно хорошо постараться чтобы доказать обратное.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Назван самый верный знак зодиака среди мужчин: брак с ним будет крепким.

Ученые определили, кто из знаков зодиакального круга имеет больше всего шансов стать миллиардером, проанализировав список богачей Forbes.

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