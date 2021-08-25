Два знака зодиака быстро находят себе пару: они готовы на многое ради любви

Два астрологических знака не в силах представить свое будущее в одиночку, и в любви они отдают все. Им важно любить и быть любимыми.

Астрологи издания Аufeminin назвали два знака, которые недолго остаются одинокими и всегда в поисках второй половинки. Для представителей этих знаков семья – важнее всего.

Рак

Самый семейный знак гороскопа –Рак. Уже через неделю знакомства он будет кричать о своей любви. Этот знак с рождения верит, что его главное предназначение – создать крепкую семью, поэтому он будет прикладывать максимум усилий, чтобы найти своего партнера. Но, когда происходит разрыв, Раку сложно себя восстановить. Для него единственный способ хорошо себя чувствовать – это доставлять удовольствие другим.

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Рыбы

Еще один водный знак, по словам астрологов, зациклен на любви и отношениях. Представитель этого созвездия часто идеализирует партнера до такой степени, что не видит определенных недостатков. Рыбы любят жить в утопическом мире из-за того, что не хотят признать проблему и остаться в итоге одинокими. Этот водный знак может вложить душу в отношения. Он настолько романтичен, что иногда забывает о себе.

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