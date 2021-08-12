Два знака зодиака будут бороться с соперниками, а один – круто перевернет жизнь: гороскоп на 12 августа

В четверг, 12 августа, творчество принесет Близнецам деньги, Ракам и Девам придется вступить в борьбу с соперниками и отстаивать свои права, а Весов ждут большие перемены – может поступить важное предложение, вплоть до смены места жительства. Водолеям посоветовали в этот день просто расслабиться и наслаждаться отдыхом и деньгами.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 12 августа. Кого ждет встреча, которая перевернет всю жизнь с ног на голову, а кому стоит замедлиться и не лететь сломя голову, читайте дальше.

Овен

У вас сегодня предвидятся походы по различным бюрократическим коридорам: официальным инстанциям, правоохранительным органам, судебным учреждениям, словом, там где сидят чиновники и делают вид, что весь мир крутится вокруг них.

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Телец

Целый день летаете мысленно в облаках. И вам не нужна компания, вы предпочитаете уединение – чтобы никто не мешал вам мечтать, представляя замечательные будущие свершения. Главное – вернуться потом к реальной жизни и попробовать все это воплотить.

Близнецы

Сегодня творчество принесет деньги. И это для вас будет действительно впечатляющим открытием, ведь до этого у вас был совсем другой опыт. И тут вдруг вы легко создаете некую красоту – и за это получаете очень хорошие отзывы, и немалые деньги.

Рак

Борьба, которая сегодня развернется и в которой вы будете активно участвовать, будет довольно ожесточенной, а конкуренты или оппоненты – очень сильными. Впрочем, на самом деле, это может быть просто соревнования или конкурс, в которых у вас есть все шансы одержать блестящую победу.

Лев

Когда вам в очередной раз станет грустно и скучно от вашей жизни, которая уже превратилось в рутину, займитесь благотворительностью – помогите тем, кому действительно плохо. А там глядишь – и настроение появится, и осознание того, что, в принципе, вам совсем неплохо живется.

Дева

Сегодня не избежать противостояния, ваши соперники вас испытывают на прочность и ловкость, на умение отстаивать свое мнение и границы. И вам понадобится вся ваша сила, физическая, моральная и духовная, чтобы отстоять свою правоту.

Весы

Новые заманчивые предложения могут побудить вас срочно собрать чемоданы и отправиться в путь. Возможно, это будет приятная и долгожданная поездка на отдых, а может вы отправляетесь в гости или на новое место работы, а может и место проживания поменяете.

Скорпион

Обстоятельства требуют от вас несколько пришпорить коней и не лететь сломя голову вперед, вы будете замедляться, чего-то или кого-то ждать, долго рассуждать, взвешивать различные факторы, спрашивать совета у собственного подсознания.

Стрелец

Проясняется ситуация с вашим будущим - оно вдруг становится таким светлым и ясным, что вам даже захочется ускорить его приближение. И вы радостно возьметесь составлять планы, записывать желания, покупать билеты и собирать чемоданы.

Козерог

Какая-то встреча сегодня способна глобально изменить вашу жизнь, то ли вы встретите любовь всей своей жизни, или потенциального бизнес-партнера, а может это будет знакомство с будущим надежным другом, на которого всегда сможете положиться.

Водолей

Наслаждайтесь сейчас отдыхом и деньгами, которые сегодня получите. Вы можете уже не так интенсивно работать, как обычно, может, захотите даже поехать на отдых, тем более, что сейчас можете себе это позволить.

Рыбы

Страсти несколько успокаиваются и вы этот день можете провести в более спокойном состоянии, без особых нервов. Наоборот, вы расслабляетесь, больше внимания уделяете собственному состоянию, здоровью, прислушиваетесь к своим потребностям и внутреннему голосу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала эксклюзивный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 9 августа: кому повезет с деньгами, а кого ждут большие перемены.