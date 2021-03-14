Многие астрологи у себя в блогах описывают астрологическую ситуацию каждого нового дня и дают рекомендации, что можно, а чего нельзя делать в этот день. Выходит, будто для всех без исключения какой-то день должен стать благополучным, а какой-то для всех подряд будет неблагополучным.
Конечно, это не так, у каждого человека свой персональный прогноз, основанный на его личном гороскопе. На самом деле, в таких характеристиках дня, недели, месяца перечислены астрологические показатели этих дат и на их основе сделан общий вывод: хорош ли этот день или месяц сам по себе (а не для вас), удачным ли он будет в качестве гороскопа нового процесса или рождающегося в этот день человека. Только в таком смысле: каков этот день для того, чтобы начинать новые дела и новые проекты.
Надо сказать, по-настоящему благоприятных дней в течение года бывает очень мало, далеко не в каждом месяце есть такие дни. Чтобы выбрать наиболее подходящий день (и час!) для начала нового дела, астрологу приходится оценивать множество показателей, анализировать и ближние, и дальние планеты с точки зрения их гармоничного взаимодействия.
И вот ВПЕРВЫЕ с начала 2021 года, наконец, можно порекомендовать два абсолютно благоприятных дня: 16 и 18 марта. Всего два дня за первые четыре месяца года – в апреле снова не будет ни одной безупречной даты для начала новых дел.
Поэтому не упустите случай начать важное для вас дело или новый проект именно в эти дни, и наиболее оптимально – около 16:00 для Украины: время в астрологии имеет большое значение.
Сделайте первый шаг в эти дни и в это время, начните важный процесс, даже чисто символически обозначьте какой-то из этих дней в качестве начала нового дела, которое потом будете продолжать в другие дни. Удачное с точки зрения астрологии начало станет залогом успеха для всей дальнейшей жизни вашего проекта.
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