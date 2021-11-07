Два самых упрямых знака зодиака: несмотря на все препятствия, добиваются своего
Некоторые люди в жизни плывут по течению, но есть те, которые упрямы и четко стоят на своем. Последние умеют добиваться целей, несмотря ни на что.
Астрологи издания Purewow назвали два самых упрямых знака зодиака. Узнайте, кто попал в список.
Телец
Представители знака четко формулируют свои цели и знают, как их добиться. Они не сдвинутся с места, если этого не желают. Тельцы живут своими убеждениями и спорить с ними нет смысла. Уроженцы знака "выстраивают" вокруг себя свой мир, в которому чувствуют себя комфортно и безопасно.
Козерог
Козероги воспринимают трудности, как вершину, которую нужно преодолеть. Они очень азартны и добиваются высоких результатов. Представители знака следят за соблюдением правил и очень требовательны к другим. И хотя земные знаки крайне самокритичны, они знают, что лучше всех принимают решения. Козероги тщательно планируют жизнь и не хотят выходить за рамки привычного.
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